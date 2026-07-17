Thị trường Giá tiêu hôm nay 17/7/2026: Tăng phiên thứ ba, Đắk Lắk lên 141.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 17/7/2026 tăng 500–1.000 đồng/kg trên toàn bộ vùng khảo sát, đưa mức thu mua cao nhất lên 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tiếp tục đi lên trong ngày 17/7, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp. Mặt bằng giao dịch tại các vùng trồng trọng điểm hiện dao động từ 137.500 đến 141.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và khu vực Đắk Nông cũ ghi nhận mức tăng mạnh nhất, cùng thêm 1.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại tăng 500 đồng/kg. Trái với diễn biến sôi động trong nước, giá tiêu thế giới vẫn đứng yên tại những quốc gia xuất khẩu lớn.

Giá tiêu trong nước hôm nay đồng loạt tăng

Tại Đắk Lắk, giá tiêu được thu mua với mức 141.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông cũ thuộc tỉnh Lâm Đồng cũng tăng tương ứng, cùng giữ vị trí cao nhất cả nước.

Bà Rịa – Vũng Tàu, nay thuộc TP.HCM, tăng 500 đồng/kg lên 138.500 đồng/kg. Bình Phước và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 138.000 đồng/kg, cao hơn phiên trước 500 đồng/kg.

Gia Lai cũng tăng 500 đồng/kg nhưng vẫn là địa phương có giá thấp nhất, đạt 137.500 đồng/kg. Khoảng cách giữa Gia Lai và hai vùng dẫn đầu hiện là 3.500 đồng/kg.

Khu vực Giá thu mua (đồng/kg) Thay đổi Đắk Lắk 141.000 +1.000 Đắk Nông cũ (tỉnh Lâm Đồng) 141.000 +1.000 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 138.500 +500 Bình Phước 138.000 +500 Đồng Nai 138.000 +500 Gia Lai 137.500 +500

Sau ba phiên đi lên, giá tiêu đã vượt mốc 140.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông cũ. Việc tất cả địa phương cùng tăng cho thấy lực mua đang lan rộng trên thị trường nội địa.

Giá tiêu thế giới hôm nay chưa biến động

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu xuất khẩu ngày 17/7 tại Việt Nam, Indonesia, Brazil và Malaysia giữ nguyên so với phiên trước.

Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l có giá 5.850 USD/tấn, thấp hơn tiêu Brazil ASTA 570 khoảng 50 USD/tấn. Loại 550 g/l của Việt Nam đạt 5.950 USD/tấn.

Tại Indonesia, tiêu đen Lampung giữ mức 7.079 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok đạt 9.198 USD/tấn. Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA được giao dịch ở mức 9.350 USD/tấn.

Malaysia tiếp tục dẫn đầu nhóm tiêu trắng với mức 12.250 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam có giá 8.200 USD/tấn.

Chủng loại Giá ngày 17/7 (USD/tấn) Biến động Tiêu đen Lampung Indonesia 7.079 Không đổi Tiêu đen Brazil ASTA 570 5.900 Không đổi Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA 9.350 Không đổi Tiêu đen Việt Nam 500 g/l 5.850 Không đổi Tiêu đen Việt Nam 550 g/l 5.950 Không đổi Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.198 Không đổi Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.250 Không đổi Tiêu trắng Việt Nam 8.200 Không đổi

Xuất khẩu hồ tiêu vượt 950 triệu USD

Tháng 6/2026, Việt Nam xuất khẩu 24.100 tấn hồ tiêu, thu về 160,6 triệu USD. So với tháng 5, khối lượng giảm 3,9% và kim ngạch giảm 3,7%. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu tăng 3,6% và trị giá tăng 2,1%.

Lũy kế sáu tháng đầu năm, xuất khẩu đạt 146.000 tấn với kim ngạch 950,17 triệu USD. Khối lượng tăng 18,5%, còn trị giá tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Giá xuất khẩu bình quân tháng 6 đạt 6.659 USD/tấn, tăng 0,2% so với tháng trước nhưng giảm 1,5% so với cùng kỳ. Bình quân nửa đầu năm đạt 6.508 USD/tấn, giảm 5,4%.

Hoa Kỳ tiếp tục là khách hàng lớn nhất, nhập khẩu 36.040 tấn hồ tiêu Việt Nam, chiếm 24,7% tổng lượng xuất khẩu. Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên với mức tăng 117,6% trong sáu tháng.

Nhu cầu từ Hoa Kỳ và một số thị trường tăng trưởng nhanh có thể tiếp tục hỗ trợ hoạt động thu mua. Dù vậy, nguồn cung thế giới khá dồi dào cùng giá xuất khẩu bình quân giảm sẽ tạo sức ép lên đà tăng. Vùng 140.000–141.000 đồng/kg nhiều khả năng tiếp tục là tâm điểm của thị trường trong các phiên tới.