Giá tiêu hôm nay 17/4/2026: Trong nước đi ngang, giá tiêu Brazil giảm mạnh 150 USD/tấn Giá hồ tiêu nội địa hôm nay duy trì ổn định ở mức 140.000 – 141.000 đồng/kg. Ngược lại, thị trường thế giới chứng kiến sự sụt giảm sâu của tiêu đen Brazil với mức điều chỉnh hơn 2%.

Tại thị trường nội địa, giá tiêu hôm nay ngày 17/4/2026 giữ mức ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Theo khảo sát, giá thu mua tại các địa phương trọng điểm dao động trong khoảng 140.000 – 141.000 đồng/kg.

Diễn biến giá tiêu trong nước

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông ghi nhận mức giá cao nhất đạt 141.000 đồng/kg. Các khu vực khác bao gồm Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM, Bình Phước và Đồng Nai phổ biến ở mức 140.000 đồng/kg. Sau chuỗi ngày tăng liên tiếp, thị trường trong nước đang rơi vào trạng thái lặng sóng.

Thị trường Giá thu mua ngày 17/4 (VND/kg) Thay đổi so với hôm trước (VND/kg) Đắk Lắk 141.000 - Gia Lai 140.000 - Đắk Nông 141.000 - Bà Rịa – Vũng Tàu 140.000 - Bình Phước 140.000 - Đồng Nai 140.000 -

Thị trường thế giới: Brazil giảm sâu, Indonesia điều chỉnh nhẹ

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho thấy sự biến động trái chiều. Đáng chú ý nhất là giá tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm mạnh 150 USD/tấn (tương đương 2,44%), xuống còn 6.000 USD/tấn. Tại Indonesia, giá tiêu đen Lampung cũng giảm nhẹ 1 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia vẫn giữ mức ổn định. Cụ thể, tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt duy trì ở mức 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn.

Tên loại tiêu đen Giá ngày 17/4 (USD/tấn) % Thay đổi Lampung (Indonesia) 7.062 -0,01 Brazil ASTA 570 6.000 -2,44 Kuching (Malaysia) 9.300 - Việt Nam (500 g/l) 6.100 -

Đối với tiêu trắng, thị trường ghi nhận mức giảm nhẹ 1 USD/tấn tại Indonesia, đưa giá tiêu trắng Muntok về mức 9.304 USD/tấn. Các thị trường Việt Nam và Malaysia không có thay đổi về giá, lần lượt đạt 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn.

Chiến lược xanh hóa và bài toán nguồn vốn của doanh nghiệp

Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), nhận định sự minh bạch và tiêu dùng xanh là chìa khóa để xây dựng niềm tin trên thị trường quốc tế. Việc chuyển đổi chuỗi cung ứng theo hướng bền vững là lộ trình bắt buộc để nâng cao uy tín nông sản Việt.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay của các doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chính là thiếu vốn đầu tư. Việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn chất lượng đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn và sự liên kết chặt chẽ với nông dân. Hiện tại, phần lớn các nhà xuất khẩu vẫn phải tự lực xoay sở chi phí, khiến việc mở rộng quy mô gặp nhiều hạn chế. Bà Liên kỳ vọng một kênh hỗ trợ vốn thông thoáng sẽ tạo ra bước bứt phá cho ngành gia vị trong thời gian tới.