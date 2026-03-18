Thị trường Giá tiêu hôm nay 18/3/2026 đi ngang, xuất khẩu chịu áp lực lớn Giá tiêu hôm nay 18/3/2026 trong nước giữ mức trung bình 141.200 đồng/kg, không thay đổi. Giá tiêu thế giới duy trì ổn định ở nhiều khu vực

Tại Gia Lai và Bình Phước, giá tiêu cùng ở mức 140.500 đồng/kg, không thay đổi. Bà Rịa – Vũng Tàu và Đắk Nông giữ mức 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá cao nhất với 143.000 đồng/kg. Toàn bộ các khu vực đều không ghi nhận điều chỉnh mới.

Giá tiêu thế giới hôm nay 18/3/2026 được cập nhật từ Hiệp hội hồ tiêu Quốc tế, với nhiều mức giá duy trì ổn định. Indonesia ghi nhận tiêu đen ở mức 7.014 USD/tấn và tiêu trắng 9.287 USD/tấn. Brazil tiêu đen ASTA 570 đạt 6.100 USD/tấn.

Tại Malaysia, tiêu đen ASTA đạt 9.100 USD/tấn, tiêu trắng ASTA đạt 12.100 USD/tấn. Việt Nam ghi nhận tiêu đen loại 500 g/l ở mức 6.300 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 6.400 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở mức 9.050 USD/tấn.

Ở thị trường nội địa Ấn Độ, giá tiêu GARBLED đạt 71.300 Rupee/100kg, loại gram/lít ở mức 68.300 Rupee/100kg và UNGARBLED đạt 69.300 Rupee/100kg.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, Trung Đông hiện chiếm khoảng 15% xuất khẩu tiêu của Việt Nam và là tuyến trung chuyển quan trọng sang châu Âu và châu Mỹ. Nếu xung đột tại khu vực này kéo dài, tác động có thể lan rộng đến các thị trường xuất khẩu chủ lực.

Các doanh nghiệp xuất khẩu đang chịu áp lực lớn khi chi phí vận chuyển tăng gấp 3 – 4 lần, trong khi nhiều hãng tàu từ chối nhận đơn hàng mới do rủi ro qua khu vực Trung Đông. Điều này khiến hoạt động xuất khẩu bị đình trệ, đặc biệt khi châu Âu và châu Mỹ chiếm gần 47% tổng lượng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam.

Trong nước, giá tiêu biến động theo diễn biến quốc tế. Hoạt động thu mua cầm chừng cùng với chi phí nhiên liệu tăng đang tạo áp lực lên toàn chuỗi ngành hàng.