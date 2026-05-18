Thị trường Giá tiêu hôm nay 18/5/2026: Tiêu Việt 6.100-6.200 USD/tấn, thấp hơn Indonesia 900 USD Giá tiêu hôm nay 18/5/2026: Tiêu đen Việt Nam 6.100-6.200 USD/tấn, thấp hơn Indonesia 7.050 USD và Malaysia 9.300 USD. Trong nước 140.800 đ/kg, giảm 2.300 đồng

Giá tiêu hôm nay 18/5/2026 trong nước trung bình 140.800 đồng/kg, giảm 2.300 đồng/kg so với hôm qua. Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu 6.100 - 6.200 USD/tấn, thấp hơn tiêu Lampung Indonesia 900 USD/tấn và thấp hơn tiêu Kuching Malaysia 3.200 USD/tấn ở cùng loại tiêu đen.

Giá tiêu đen Việt Nam thấp hơn nhiều nước cùng phân khúc

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu hôm nay 18/5/2026 giao dịch trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l. Đây là vùng giá tiêu đen thấp thứ hai trong nhóm năm nước sản xuất tiêu lớn được khảo sát.

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia hôm nay tiếp tục được niêm yết ở mức 7.050 USD/tấn, cao hơn giá tiêu Việt Nam 850 - 950 USD/tấn (tương đương 14 - 16%). Indonesia là nước có giá tiêu đen cao thứ hai khu vực Đông Nam Á sau Malaysia.

Giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA đạt 9.300 USD/tấn - mức cao nhất trong nhóm các loại tiêu đen, cao hơn giá tiêu Việt Nam tới 3.100 - 3.200 USD/tấn (tương đương 50 - 52%). Sự chênh lệch lớn này phản ánh tiêu chuẩn chế biến ASTA và chất lượng cao của tiêu Malaysia.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.250 USD/tấn - thấp nhất trong nhóm các loại đạt tiêu chuẩn ASTA. Brazil chủ yếu cung cấp tiêu chất lượng trung bình cho thị trường thế giới, cạnh tranh trực tiếp với tiêu Việt Nam về phân khúc giá.

Loại tiêu đen Giá (USD/tấn) Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA 9.300 Tiêu đen Lampung (Indonesia) 7.050 Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.250 Tiêu đen Việt Nam 550 g/l 6.200 Tiêu đen Việt Nam 500 g/l 6.100

Giá tiêu trắng Việt Nam 9.000 USD/tấn, thấp hơn Indonesia 244 USD/tấn

Đối với phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì ổn định ở mức 9.244 USD/tấn hôm nay 18/5/2026. Tiêu trắng Việt Nam xuất khẩu được báo giá ở mức 9.000 USD/tấn, thấp hơn tiêu trắng Indonesia 244 USD/tấn (tương đương 2,6%).

Tiêu trắng Malaysia ASTA đạt mức cao nhất 12.200 USD/tấn, cao hơn tiêu trắng Việt Nam 3.200 USD/tấn (tương đương 35,6%). Đây là loại tiêu trắng cao cấp được chế biến theo tiêu chuẩn quốc tế ASTA, có thị trường ngách tại các nước phát triển.

Sự ổn định của giá tiêu trắng thế giới trong khi giá tiêu đen biến động cho thấy thị trường tiêu trắng có ít cú sốc cung cầu hơn. Tiêu trắng thường được sử dụng trong các nhà hàng cao cấp và sản phẩm chế biến yêu cầu màu sắc trung tính, có lượng cầu ổn định.

Loại tiêu trắng Giá (USD/tấn) Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.200 Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.244 Tiêu trắng Việt Nam 9.000

Giá tiêu trong nước hôm nay 18/5/2026: Đồng loạt giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg

Khảo sát giá tiêu hôm nay 18/5/2026 tại các vùng trồng tiêu trọng điểm cho thấy mức trung bình 140.800 đồng/kg, giảm mạnh 2.300 đồng/kg so với phiên 17/5/2026. Đây là phiên giảm sâu nhất trong nhiều phiên gần đây tại thị trường tiêu nội địa.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua ở mức 142.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với phiên trước. Đắk Nông cũng đạt 142.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg - hai vùng cùng giữ vị trí giá cao nhất Tây Nguyên.

Bà Rịa - Vũng Tàu thu mua giá tiêu ở mức 141.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg, đứng vị trí thứ hai về giá. Bình Phước giảm sâu nhất với 3.000 đồng/kg, về 140.000 đồng/kg. Gia Lai có giá thấp nhất 139.000 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg so với phiên trước.

Chênh lệch giữa vùng giá tiêu cao nhất (Đắk Lắk, Đắk Nông: 142.000 đồng/kg) và vùng thấp nhất (Gia Lai: 139.000 đồng/kg) lên tới 3.000 đồng/kg. Đây là mức chênh đáng kể với các doanh nghiệp mua tiêu khối lượng lớn để xuất khẩu.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 18/5/2026

Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi so phiên trước (đồng/kg) Gia Lai 139.000 -2.500 Bà Rịa - Vũng Tàu 141.000 -2.000 Đắk Lắk 142.000 -2.000 Bình Phước 140.000 -3.000 Đắk Nông 142.000 -2.000 Trung bình 140.800 -2.300

Quy đổi giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu 6.200 USD/tấn theo tỷ giá Vietcombank 26.387 VND/USD tương đương khoảng 163.600 đồng/kg. So với giá tiêu trong nước trung bình 140.800 đồng/kg, giá xuất khẩu cao hơn khoảng 22.800 đồng/kg.

Khoảng chênh lệch này là biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp xuất khẩu tiêu trước khi trừ các chi phí: phí thu gom và chế biến, phí kho bãi, phí vận chuyển từ kho đến cảng, phí thông quan, phí vận chuyển quốc tế và chi phí tài chính. Sau khi trừ các chi phí này, biên lợi nhuận ròng thường còn lại 5 - 10% giá trị hợp đồng.

Đối với người nông dân, giá tiêu trong nước 140.800 đồng/kg vẫn ở vùng cao trong lịch sử. Mặc dù giảm 2.300 đồng/kg trong phiên hôm nay 18/5/2026, mức giá hiện tại vẫn đảm bảo lợi nhuận tốt cho người trồng tiêu nếu đã thu hoạch xong vụ.