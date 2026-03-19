Thị trường Giá tiêu hôm nay 19/3/2026: Giảm về 137.500 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 19/3/2026 giảm về 137.500 đồng tại nhiều địa phương, thị trường thế giới ổn định, xuất khẩu Brazil tăng mạnh

Giá tiêu hôm nay 19/3/2026 tại các vùng trọng điểm đồng loạt giảm mạnh từ 3.000 – 5.000 đồng/kg, hiện chỉ còn dao động trong khoảng 137.000 – 138.000 đồng/kg. Đây là mức thấp nhất ghi nhận trong gần 8 tháng qua, kể từ đầu tháng 8/2025.

Đắk Lắk là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất, lên tới 5.000 đồng/kg, đưa giá tiêu xuống còn 138.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu giảm 3.000 đồng/kg, hiện ở mức 138.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại cùng giảm 3.500 đồng/kg. Giá tiêu tại Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đạt 137.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Đồng Nai phổ biến ở mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất thị trường.

Nguyên nhân giá tiêu giảm được cho là do nguồn cung bổ sung từ vụ thu hoạch mới, cùng với tác động từ căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Tại Chư Păh, diện tích hồ tiêu hơn 21 ha đã thu hoạch trên 70%, nhưng năng suất giảm do thời tiết bất lợi. Dù giá thu mua ở mức 140.000 - 150.000 đồng/kg, lợi nhuận không đáng kể do sản lượng giảm và chi phí tăng.

Giá tiêu hôm nay 19/3/2026 trên thị trường thế giới ghi nhận các mức giá ổn định. Tại Indonesia, tiêu đen đạt 6.994 USD/tấn và tiêu trắng đạt 9.260 USD/tấn.

Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 ở mức 6.050 USD/tấn. Malaysia ghi nhận tiêu đen ASTA 9.100 USD/tấn và tiêu trắng ASTA đạt 12.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, tiêu đen loại 500 g/l ở mức 6.300 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 6.400 USD/tấn và tiêu trắng ASTA đạt 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay 19/3/2026 tại thị trường Ấn Độ ghi nhận tiêu GARBLED ở mức 71.300 Rupee/100kg, loại Gram/lít đạt 68.300 Rupee/100kg và UNGARBLED ở mức 69.300 Rupee/100kg.

Theo số liệu từ hệ thống thống kê thương mại Brazil (Comexstat), xuất khẩu hạt tiêu của nước này trong tháng 2/2026 đạt 8.071 tấn, tương đương khoảng 50 triệu USD.

So với tháng trước, lượng xuất khẩu tăng 35,3% và giá trị tăng 31,9%. So với cùng kỳ năm 2025, lượng tăng 2,7% và giá trị tăng 1,6%. Số liệu này cho thấy thị trường hạt tiêu quốc tế đang dần cải thiện.

Diễn biến giá tiêu hôm nay 19/3/2026 trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào tiến độ thu hoạch tại các vùng trồng lớn và nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường tiêu thụ chính.

Nếu nhu cầu nhập khẩu tăng trở lại, đặc biệt từ các thị trường lớn, giá tiêu hôm nay 19/3/2026 trong nước có thể xuất hiện các nhịp tăng mới và duy trì mặt bằng giá cao trong niên vụ hiện tại.