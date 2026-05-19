Thị trường Giá tiêu hôm nay 19/5/2026: Giá cao nhất 142.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 19/5/2026: Đắk Lắk và Đắk Nông cao nhất cả nước 142.000 đồng/kg, Gia Lai thấp nhất 139.000 đồng/kg. Giá tiêu thế giới và xuất khẩu Việt Nam đi ngang

Giá tiêu hôm nay 19/5/2026 ghi nhận Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường với 142.000 đồng/kg, Gia Lai đứng cuối với 139.000 đồng/kg. Toàn bộ vùng trồng tiêu trọng điểm đều đi ngang so với hôm qua, chênh lệch hai cực giá là 3.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông dẫn đầu giá tiêu trong nước 19/5

Khảo sát sáng nay cho thấy giá tiêu hôm nay 19/5 tại các vùng sản xuất trọng điểm dao động trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm trước. Đây là phiên đi ngang đáng chú ý sau những biến động của thị trường tiêu nội địa.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu không thay đổi, giao dịch ở mức 142.000 đồng/kg - đây là mức cao nhất cả nước trong ngày 19/5. Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập) cũng cùng mức 142.000 đồng/kg, không đổi so với hôm qua. Hai vùng trồng tiêu chủ lực này tiếp tục dẫn dắt mặt bằng giá tiêu Việt Nam.

Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM sau sáp nhập), giá tiêu hôm nay không thay đổi, hiện được thu mua ở mức 141.000 đồng/kg. Đây là vùng có giá tiêu cao thứ hai cả nước, thấp hơn nhóm dẫn đầu 1.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai và Bình Phước, giá tiêu cùng giao dịch ở mức 140.000 đồng/kg, không đổi so với hôm qua. Hai địa phương này nằm ở vùng giá trung bình của thị trường, thấp hơn Đắk Lắk và Đắk Nông 2.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá tiêu không thay đổi ở mức 139.000 đồng/kg - đây là địa phương có giá tiêu thấp nhất cả nước trong ngày 19/5. Mức chênh lệch giữa Gia Lai (thấp nhất) và Đắk Lắk/Đắk Nông (cao nhất) là 3.000 đồng/kg.

Bảng giá tiêu hôm nay 19/5/2026 tại các vùng trọng điểm

Thị trường Giá thu mua ngày 19/5 (VNĐ/kg) Thay đổi so với hôm trước (VNĐ/kg) Đắk Lắk 142.000 - Gia Lai 139.000 - Đắk Nông* 142.000 - Bà Rịa - Vũng Tàu** 141.000 - Bình Phước 140.000 - Đồng Nai 140.000 -

*Đắk Nông đã sáp nhập vào tỉnh Lâm Đồng. **Bà Rịa - Vũng Tàu đã sáp nhập vào TP.HCM. Số liệu giữ tên gọi cũ theo vùng trồng tiêu truyền thống để tiện theo dõi.

Giá tiêu Việt Nam xuất khẩu thấp hơn Indonesia và Malaysia

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu thế giới nhìn chung không ghi nhận biến động mới. Cả tiêu đen và tiêu trắng đều giữ nguyên mặt bằng giá, cho thấy thị trường quốc tế đang trong trạng thái cân bằng tạm thời.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Malaysia (Kuching ASTA) đạt 9.300 USD/tấn - cao nhất phân khúc tiêu đen. Tiêu đen Indonesia (Lampung) được niêm yết ở mức 7.050 USD/tấn, đứng thứ hai về mức giá.

Tiêu đen Việt Nam xuất khẩu đang ở mức 6.100 USD/tấn cho loại 500 g/l và 6.200 USD/tấn cho loại 550 g/l. So với Indonesia, giá tiêu đen Việt Nam thấp hơn từ 850 - 950 USD/tấn. So với Malaysia, mức chênh lệch lên tới 3.100 - 3.200 USD/tấn. Tuy nhiên, tiêu đen Việt Nam vẫn nhỉnh hơn tiêu đen Brazil ASTA 570 (6.250 USD/tấn) ở loại 500 g/l.

Bảng giá tiêu đen thế giới ngày 19/5/2026

Tên loại Giá ngày 19/5 (USD/tấn) % thay đổi so với hôm trước Tiêu đen Lampung (Indonesia) 7.050 - Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.250 - Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA 9.300 - Tiêu đen Việt Nam (500 g/l) 6.100 - Tiêu đen Việt Nam (550 g/l) 6.200 -

Ở phân khúc tiêu trắng, Malaysia ASTA tiếp tục dẫn đầu với 12.200 USD/tấn. Tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì ở mức 9.244 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam đi ngang ở mức 9.000 USD/tấn - thấp nhất trong nhóm tiêu trắng, kém Muntok Indonesia 244 USD/tấn và kém Malaysia tới 3.200 USD/tấn.

Bảng giá tiêu trắng thế giới ngày 19/5/2026

Tên loại Giá ngày 19/5 (USD/tấn) % thay đổi so với hôm trước Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.244 - Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.200 - Tiêu trắng Việt Nam 9.000 -

Hoạt động thu mua tiêu Ấn Độ tăng tốc trước mùa mưa

Theo The Hindu Businessline, giá tiêu đen trên thị trường nội địa Ấn Độ tiếp tục duy trì ổn định nhờ nhu cầu mạnh từ các nhà sản xuất gia vị. Hoạt động thu mua của các nhà máy xay nghiền trước mùa mưa đang hỗ trợ giao dịch tại thị trường đầu mối Kochi.

Nhiều nhà máy xay nghiền ở miền Bắc Ấn Độ đã tăng cường thu mua nguyên liệu trước mùa mưa nhằm đảm bảo nguồn cung. Nhờ đó, nhu cầu tiêu trên thị trường nội địa Ấn Độ duy trì ở mức cao trong những ngày qua.

Giá tiêu hiện được chào bán ở mức 700 rupee/kg đối với tiêu chưa làm sạch và 720 rupee/kg đối với tiêu đã làm sạch. Lượng hàng về chợ đầu mối Kochi đạt khoảng 15-20 tấn mỗi phiên.

Ông Kishore Shamji, thuộc Hiệp hội Thương mại Hồ tiêu và Gia vị Ấn Độ, cho biết việc các nhà máy xay nghiền đẩy mạnh thu mua trước khi mùa mưa bắt đầu là xu hướng thường thấy. Lý do là độ ẩm cao trong mùa mưa có thể ảnh hưởng đến chất lượng tiêu nguyên liệu.

Sản lượng tiêu tại bang Tamil Nadu giảm đáng kể trong niên vụ này, ước tính dưới 5.000 tấn, thấp hơn nhiều so với mức sản lượng thông thường từ 12.000 - 15.000 tấn. Nguyên nhân chủ yếu là do biến đổi khí hậu.

Bang Karnataka ghi nhận vụ mùa tiêu tương đối bình thường. Nhiều nông dân tại đây trước đó đã giữ lại hàng tồn kho do cà phê mang lại giá bán tốt hơn. Khi giá cà phê suy yếu, các nông dân này hiện đã bắt đầu bán ra lượng tiêu dự trữ.

Tại huyện Idukki của bang Kerala, sản lượng tiêu được ghi nhận ở mức bình thường, với tổng sản lượng năm nay ước đạt khoảng 75.000 - 80.000 tấn. Kerala vẫn là vựa tiêu lớn nhất của Ấn Độ.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu xuất khẩu tiêu vẫn khá trầm lắng do tình trạng tắc nghẽn vận tải biển liên quan đến khủng hoảng tại Tây Á, biến động tỷ giá và các mức thuế nhập khẩu của Mỹ.