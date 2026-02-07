Thị trường Giá tiêu hôm nay 2/7/2026 quay đầu giảm, nhiều nơi mất tới 4.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 2/7/2026 tại thị trường nội địa giảm cùng chiều ở các vùng trồng trọng điểm. Sau phiên điều chỉnh này, giá thu mua hồ tiêu trong nước chỉ còn dao động từ 133.000 đến 137.000 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu hôm nay 2/7/2026 đã rời trạng thái đi ngang kéo dài

Diễn biến mới nhất cho thấy thị trường hồ tiêu đã rời trạng thái đi ngang kéo dài trước đó. Mức giảm trong ngày phổ biến từ 2.000 - 4.000 đồng/kg, khiến chênh lệch giữa địa phương cao nhất và thấp nhất được nới ra khoảng 4.000 đồng/kg.

Đắk Lắk vẫn giữ vai trò dẫn giá dù không tránh khỏi nhịp giảm chung. Giá tiêu tại địa phương này từ 139.000 đồng/kg trong ngày 1/7 hạ xuống 137.000 đồng/kg trong ngày 2/7, tương ứng mức giảm 2.000 đồng/kg.

Gia Lai ghi nhận mức điều chỉnh sâu hơn Đắk Lắk. Giá thu mua hồ tiêu tại đây giảm 3.000 đồng/kg, từ 137.000 đồng/kg còn 134.000 đồng/kg. Đây là vùng giá khiến Gia Lai rơi xuống nhóm trung bình thấp trong bảng khảo sát hôm nay.

Lâm Đồng có phiên giảm đáng chú ý khi mất 4.000 đồng/kg chỉ sau một ngày. Từ mức 139.000 đồng/kg hôm qua, giá tiêu tại địa phương này lùi về 135.000 đồng/kg, thấp hơn Đắk Lắk 2.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá tiêu hôm nay 2/7/2026 cũng giảm từ 137.000 đồng/kg xuống 134.000 đồng/kg. Mức giảm 3.000 đồng/kg đưa giá thu mua tại đây ngang bằng Gia Lai.

Đồng Nai là địa phương có giá thấp nhất trong ngày. Sau khi giảm 4.000 đồng/kg so với phiên trước, giá tiêu tại Đồng Nai chỉ còn 133.000 đồng/kg, từ mức 137.000 đồng/kg của ngày 1/7.

Trên thị trường thế giới không có biến động lớn

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu cập nhật sáng 2/7 theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế không có biến động lớn. Tiêu đen Lampung của Indonesia đang ở mức 7.121 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9.253 USD/tấn.

Tiêu đen Brazil ASTA 570 được ghi nhận ở mức 5.900 USD/tấn. Mức giá này thấp hơn nhóm tiêu đen xuất xứ Malaysia và Indonesia trong bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay.

Nguồn hàng Malaysia tiếp tục duy trì mặt bằng cao. Tiêu đen Kuching ASTA được chào bán ở mức 9.350 USD/tấn, còn tiêu trắng Malaysia ASTA đạt 12.250 USD/tấn.

Với hàng Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l đang giữ mức 6.100 USD/tấn. Tiêu đen loại 550 g/l đạt 6.200 USD/tấn, cao hơn 100 USD/tấn so với loại 500 g/l. Giá tiêu trắng Việt Nam ASTA hiện ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay 2/7/2026 vì vậy cho thấy sự trái chiều giữa thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong nước giảm mạnh sau nhiều phiên đi ngang, còn giá thế giới cơ bản vẫn ổn định ở các nhóm hàng chủ lực.