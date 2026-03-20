Thị trường Giá tiêu hôm nay 20/3/2026: Giảm xuống mức 135.500 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 20/3/2026: Trong nước giảm từ 1.500 - 2.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa giá trung bình xuống còn 135.500 đồng/kg

Cụ thể, Gia Lai ghi nhận mức 135.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 135.500 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk và Đắk Nông cùng ở mức 136.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; Bình Phước đạt 135.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá tiêu hôm nay 20/3/2026 giảm trên diện rộng tại các vùng trọng điểm.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không ghi nhận biến động mới. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia đạt 6.994 USD/tấn; tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.050 USD/tấn; tiêu đen Malaysia đạt 9.100 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu duy trì trong khoảng 6.300 – 6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia đạt 9.260 USD/tấn; tiêu trắng Việt Nam ở mức 9.050 USD/tấn; tiêu trắng Malaysia đạt 12.100 USD/tấn, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 3/2026, Việt Nam xuất khẩu 12.613 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 81 triệu USD, tăng 46,7% về lượng và 35,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/3 đạt 48.192 tấn, kim ngạch 312,23 triệu USD, tăng 34,6% về lượng và 28% về kim ngạch so với cùng kỳ 2025.

Theo VPSA, trong cùng kỳ, Việt Nam xuất khẩu 12.687 tấn, trong đó tiêu đen đạt 10.653 tấn và tiêu trắng đạt 2.034 tấn. Mỹ và Trung Quốc là hai thị trường lớn nhất, chiếm lần lượt 29,9% và 12,8%.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hồ tiêu đạt 4.464 tấn, kim ngạch 26,9 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt 4.081 tấn và tiêu trắng đạt 383 tấn. Campuchia, Brazil và Indonesia là ba quốc gia cung cấp lớn nhất.