Thị trường Giá tiêu hôm nay 20/4/2026: Đi ngang trên toàn thị trường Giá tiêu hôm nay 20/4/2026 đi ngang trên toàn thị trường, trung bình ở mức 140.300 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua. Đắk Lắk và Đắk Nông dẫn đầu thị trường với 141.000 đồng/kg, Gia Lai thấp nhất ở mức 139.500 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay 20/4/2026

Giá tiêu hôm nay 20/4/2026 tại thị trường trong nước đi ngang trên toàn bộ năm tỉnh trọng điểm trồng hồ tiêu. Mặt bằng giá trung bình đạt 140.300 đồng/kg, giữ nguyên so với phiên 19/4.

Giá tiêu tại Đắk Lắk hôm nay niêm yết ở mức 141.000 đồng/kg, giữ vị trí cao nhất thị trường cùng với Đắk Nông. Đắk Lắk là một trong hai thủ phủ hồ tiêu có giá giao dịch dẫn đầu cả nước trong phiên 20/4/2026.

Giá tiêu Đắk Nông hôm nay cũng ở mức 141.000 đồng/kg, không đổi so với hôm qua. Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục duy trì mặt bằng giá tiêu cao hơn 1.500 đồng/kg so với Gia Lai - địa phương có giá thấp nhất.

Giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước hôm nay cùng ở mức 140.000 đồng/kg, đi ngang so với phiên trước. Thấp hơn nhóm Đắk Lắk - Đắk Nông 1.000 đồng/kg.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay 20/4/2026 ở mức 139.500 đồng/kg, là mức thấp nhất. Gia Lai chênh 1.500 đồng/kg so với Đắk Lắk, Đắk Nông và chênh 500 đồng/kg so với Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước.

Bảng giá tiêu hôm nay 20/4/2026 (Đơn vị: đồng/kg)

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 139.500 0 Bà Rịa - Vũng Tàu 140.000 0 Đắk Lắk 141.000 0 Bình Phước 140.000 0 Đắk Nông 141.000 0 Trung bình 140.300 0

Giá tiêu đen thế giới hôm nay 20/4/2026

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) trong phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 7.043 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 6.000 USD/tấn và tiêu đen Kuching của Malaysia có giá cao nhất thị trường với 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục duy trì trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l. Tiêu đen Việt Nam giữ mặt bằng giá cạnh tranh, thấp hơn Indonesia và Malaysia nhưng cao hơn Brazil.

Tên loại Giá 20/4 (USD/tấn) % thay đổi Tiêu đen Lampung (Indonesia) 7.043 - Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.000 - Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA 9.300 - Tiêu đen Việt Nam (500 g/l) 6.100 - Tiêu đen Việt Nam (550 g/l) 6.200 -

Giá tiêu trắng thế giới hôm nay 20/4/2026

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia được báo ở mức 9.279 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia ASTA duy trì ngôi vị cao nhất với 12.200 USD/tấn, còn tiêu trắng Việt Nam ổn định ở 9.000 USD/tấn.

Tên loại Giá 20/4 (USD/tấn) % thay đổi Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.279 - Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.200 - Tiêu trắng Việt Nam 9.000 -

Sản lượng và xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam 2026

Theo báo cáo mới nhất của Nedspice, sản lượng hồ tiêu năm 2026 của Việt Nam ước đạt khoảng 160.000 tấn. Vụ thu hoạch đang bước vào giai đoạn cuối, với phần lớn diện tích đã hoàn tất vào cuối tháng 3/2026 do năng suất thấp hơn so với kỳ vọng.

Nhập khẩu tiêu của Việt Nam tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 3/2026, đạt 21.000 tấn nhằm duy trì hoạt động xuất khẩu trong bối cảnh sản lượng trong nước suy giảm. Nhập khẩu từ Campuchia tăng mạnh từ 700 tấn lên 11.700 tấn, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nguồn cung nhập khẩu.

Xuất khẩu tiêu của Việt Nam trong quý I/2026 tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 66.000 tấn. Mỹ là thị trường lớn nhất với 16.800 tấn (tăng 64%), Trung Quốc tăng hơn gấp 4 lần từ 2.000 tấn lên 8.500 tấn. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tăng từ 2.700 tấn lên 3.200 tấn, còn xuất khẩu sang khu vực Trung Đông tăng 18% từ 4.500 lên 5.300 tấn.

Vì sao giá tiêu trong nước giảm?

Nguyên nhân chính khiến giá tiêu trong nước giảm dù triển vọng mùa vụ tích cực là nguồn cung sau thu hoạch và nhập khẩu gia tăng. Nguồn cung nội địa vượt kỳ vọng khi một số nông dân chịu áp lực bán ra do chi phí phân bón và nhiên liệu tăng cao, liên quan đến xung đột tại Trung Đông.

Bên cạnh đó, áp lực bán còn đến từ nhu cầu tài chính của người trồng để đầu tư mua đất mở rộng diện tích trồng cà phê. Dòng tiền chuyển dịch từ hồ tiêu sang cà phê khiến lượng bán ra tăng, tạo sức ép lên giá tiêu nội địa dù nhu cầu xuất khẩu vẫn tốt.

Triển vọng thị trường tiêu Brazil và Indonesia

Tại Brazil, sản lượng hồ tiêu năm 2026 dự báo đạt khoảng 118.000 tấn, tăng 18% so với năm trước. Vụ thu hoạch tại khu vực phía Nam Brazil đã hoàn tất, báo hiệu áp lực cung từ quốc gia này sẽ tăng trong thời gian tới.

Xuất khẩu tiêu Brazil trong quý I/2026 tăng 11%, đạt 25.600 tấn. Việt Nam vẫn là thị trường lớn nhất dù nhập khẩu giảm 22%. Pakistan - thị trường lớn thứ hai - tăng mạnh 235%, còn Mỹ ghi nhận mức tăng 133% lên 1.300 tấn.

Tại Indonesia, giá tiêu tăng do lượng hàng tồn kho thấp và thời tiết bất lợi trước vụ thu hoạch tháng 6/2026. Diễn biến giá tiêu Indonesia có thể tác động gián tiếp đến thị trường Việt Nam khi hai nước cùng cạnh tranh ở phân khúc tiêu đen xuất khẩu.