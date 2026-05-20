Thị trường Giá tiêu hôm nay 20/5/2026: Trong nước đi ngang Giá tiêu hôm nay 20/5/2026: Tiêu đen Việt Nam 6.100-6.200 USD/tấn, thấp hơn Malaysia 3.100 USD/tấn. Trong nước, giá tiêu đi ngang 139.000 - 142.000 đồng/kg

Khoảng cách giá tiêu thế giới rất lớn giữa các nước xuất khẩu

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen các nước xuất khẩu phân hóa mạnh. Tiêu đen Malaysia (Kuching ASTA) đạt 9.300 USD/tấn - cao nhất thị trường tiêu đen quốc tế. Tiêu đen Indonesia (Lampung) ở mức 7.050 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 chỉ 6.250 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l. Đây là mức giá thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu tiêu đen lớn trên thế giới. Tiêu đen Việt Nam thấp hơn Malaysia 3.100 - 3.200 USD/tấn, thấp hơn Indonesia 850 - 950 USD/tấn và thậm chí thấp hơn cả Brazil 50 - 150 USD/tấn.

Mức chênh lệch lớn giữa giá tiêu Việt Nam và các nước phản ánh sự khác biệt về tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ chế biến và định vị thị trường. Tiêu đen Malaysia loại ASTA là sản phẩm cao cấp, qua nhiều khâu xử lý kỹ thuật, trong khi tiêu đen Việt Nam chủ yếu xuất khẩu thô.

Bảng giá tiêu đen thế giới ngày 20/5/2026

Loại tiêu đen Giá (USD/tấn) Thay đổi so với hôm trước Tiêu đen Lampung (Indonesia) 7.050 - Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.250 - Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA 9.300 - Tiêu đen Việt Nam (500 g/l) 6.100 - Tiêu đen Việt Nam (550 g/l) 6.200 -

Phân khúc tiêu trắng: Malaysia gấp 1,36 lần Việt Nam

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì ổn định ở mức 9.244 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia ASTA giữ mức 12.200 USD/tấn - cao nhất thế giới ở phân khúc này. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang ở mức 9.000 USD/tấn.

So sánh nhanh, tiêu trắng Malaysia cao gấp 1,36 lần tiêu trắng Việt Nam (12.200/9.000), tương đương chênh lệch 3.200 USD/tấn. Tiêu trắng Indonesia Muntok cao hơn tiêu trắng Việt Nam 244 USD/tấn. Khoảng cách giữa Việt Nam và Malaysia ở phân khúc tiêu trắng tương đương phân khúc tiêu đen - cho thấy đặc thù chung của thị trường: Malaysia luôn duy trì vị trí cao cấp nhờ chất lượng và thương hiệu.

Bảng giá tiêu trắng thế giới ngày 20/5/2026

Loại tiêu trắng Giá (USD/tấn) Thay đổi so với hôm trước Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.244 - Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.200 - Tiêu trắng Việt Nam 9.000 -

Giá tiêu hôm nay 20/5 tại các vùng sản xuất trọng điểm Việt Nam

Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm duy trì ổn định trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg. Toàn bộ thị trường đi ngang so với hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk và vùng Đắk Nông cũ (nay đã sáp nhập vào Lâm Đồng theo nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính) cùng được thu mua ở mức cao nhất 142.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP.HCM) ở mức 141.000 đồng/kg. Đồng Nai và Bình Phước cùng 140.000 đồng/kg. Gia Lai thấp nhất 139.000 đồng/kg.

Mức chênh lệch giá tiêu giữa cực cao và cực thấp trong nước là 3.000 đồng/kg - khoảng cách hẹp phản ánh thị trường nội địa khá đồng thuận. Tuy nhiên, nếu so với mức chênh lệch quốc tế lên tới 3.100 - 3.200 USD/tấn (giữa Malaysia và Việt Nam), khoảng cách trong nước khá nhỏ - phản ánh tiêu Việt Nam được giao dịch trong cùng một phân khúc tiêu chuẩn.

Bảng giá tiêu hôm nay 20/5/2026 tại Việt Nam

Thị trường Giá thu mua ngày 20/5 (đồng/kg) Thay đổi so với hôm trước Đắk Lắk 142.000 - Gia Lai 139.000 - Đắk Nông (vùng cũ)* 142.000 - Bà Rịa - Vũng Tàu (vùng cũ)** 141.000 - Bình Phước 140.000 - Đồng Nai 140.000 -

*Tỉnh Đắk Nông đã sáp nhập vào tỉnh Lâm Đồng. **Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã sáp nhập vào TP.HCM. Bảng giá vẫn giữ phân tách theo vùng trồng truyền thống.

Xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam suy giảm trong nửa đầu tháng 5

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 5/2026, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 10.830 tấn với kim ngạch 70,9 triệu USD - giảm 25,4% về lượng và 22,5% về giá trị so với 15 ngày đầu tháng 4/2026. Tiêu đen đạt 9.405 tấn (chiếm 86,8%), tiêu trắng đạt 1.425 tấn.

Nedspice Việt Nam dẫn đầu xuất khẩu với 900 tấn, tiếp theo là Pearl Group đạt 718 tấn và Phúc Sinh đạt 638 tấn. Olam Việt Nam giảm mạnh 50,5%, còn 530 tấn. Gia vị Sơn Hà là doanh nghiệp hiếm hoi tăng trưởng tích cực khi đạt 447 tấn, tăng 25,6% so với cùng kỳ tháng trước.

Về thị trường, châu Á tiếp tục dẫn đầu với 5.452 tấn (chiếm 50,3%) nhưng giảm 24,6%. Trung Quốc giảm mạnh nhất 52,7% (còn 1.074 tấn), Ấn Độ giảm 26,5% (595 tấn), UAE tăng 21,3% (718 tấn). Châu Âu đạt 2.395 tấn, gần như đi ngang. Châu Mỹ đạt 2.377 tấn, giảm 31,1%, riêng Mỹ đạt 2.040 tấn (giảm 36,3%) nhưng vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu 3.148 tấn hồ tiêu trong 15 ngày đầu tháng 5/2026 với kim ngạch 16,1 triệu USD. Campuchia là nguồn cung lớn nhất với 2.521 tấn (chiếm 80,1%), Brazil 357 tấn (giảm 51,8%), Indonesia 200 tấn (tăng 37%). Olam Việt Nam dẫn đầu nhập khẩu với 247 tấn, tăng mạnh 144,6%.