Giá tiêu hôm nay 21/4/2026 tăng 1.000–1.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 21/4/2026 tại thị trường trong nước tăng đồng loạt từ 1.000 đến 1.500 đồng/kg. Mặt bằng giá tiêu trung bình đạt 141.400 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg so với ngày 20/4, cho thấy xu hướng phục hồi rõ rệt sau giai đoạn đi ngang.

Giá tiêu tăng trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu cải thiện và thị trường thế giới ổn định. Đây là tín hiệu tích cực đối với người trồng tiêu và doanh nghiệp xuất khẩu.

Giá tiêu hôm nay tại các khu vực trọng điểm

Giá tiêu hôm nay là 142.000 đồng/kg tại Đắk Lắk, tăng 1.000 đồng/kg và thuộc nhóm cao nhất cả nước. Đắk Nông cũng đạt mức 142.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg, duy trì vị trí dẫn đầu thị trường.

Tại Gia Lai, giá tiêu tăng mạnh nhất 1.500 đồng/kg, lên mức 141.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước cùng đạt 141.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg, thấp hơn nhóm Đắk Lắk và Đắk Nông khoảng 1.000 đồng/kg.

Khu vực Giá (đồng/kg) Thay đổi Gia Lai 141.000 +1.500 Bà Rịa - Vũng Tàu 141.000 +1.000 Đắk Lắk 142.000 +1.000 Bình Phước 141.000 +1.000 Đắk Nông 142.000 +1.000 Trung bình 141.400 +1.100

So sánh nhanh cho thấy giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông cao hơn Gia Lai khoảng 1.000 đồng/kg. Đây là mức chênh lệch phổ biến giữa các vùng sản xuất lớn.

Giá tiêu thế giới ngày 21/4/2026

Theo VPSA, giá tiêu đen Indonesia đạt 7.048 USD/tấn, tăng 0,07% (5 USD/tấn). Tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ ở mức 6.000 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia đạt 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu dao động 6.100 – 6.200 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l. Đây là mức giá ổn định trong ngắn hạn.

Loại tiêu Giá (USD/tấn) Thay đổi Indonesia (đen) 7.048 +0,07% Brazil ASTA 570 6.000 0% Malaysia ASTA 9.300 0% Việt Nam 6.100 – 6.200 0%

Đối với tiêu trắng, Indonesia đạt 9.286 USD/tấn, tăng 0,08%. Việt Nam giữ mức 9.000 USD/tấn và Malaysia ở mức 12.200 USD/tấn.

Nguyên nhân giá tiêu tăng

Nguyên nhân chính là hoạt động xuất khẩu tăng trưởng và nguồn cung không tăng mạnh. Theo VPSA, trong 15 ngày đầu tháng 4/2026, Việt Nam xuất khẩu 14.526 tấn hồ tiêu, đạt 91,5 triệu USD, tăng 14,5% về lượng và 12,7% về giá trị so với cùng kỳ trước đó.

Theo số liệu, Mỹ nhập khẩu 3.205 tấn (chiếm 22,1%), Trung Quốc 2.270 tấn (tăng 39,8%), Ấn Độ 809 tấn (tăng 103,8%). Nhu cầu tăng từ các thị trường lớn giúp giá tiêu duy trì xu hướng tích cực.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hồ tiêu vào Việt Nam giảm xuống 3.699 tấn, giảm 17,1% về lượng. Nguồn cung từ Campuchia chiếm 72,2%, nhưng cũng giảm 8,2%. Điều này góp phần giữ mặt bằng giá ổn định và hỗ trợ xu hướng tăng.