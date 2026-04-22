Giá tiêu hôm nay 22/4/2026: Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và thế giới

Giá tiêu hôm nay 22/4/2026 tại các vùng trồng trọng điểm trong nước dao động khoảng 140.000 – 142.000 đồng/kg, giữ mức giá cao so với cùng kỳ nhiều năm trước. Giá tiêu trong nước hôm nay giảm nhẹ so với phiên trước, trong khi giá tiêu đen và tiêu trắng thế giới có xu hướng phân hóa rõ giữa Indonesia, Việt Nam và Brazil.

Giá tiêu hôm nay 22/4/2026 tại Gia Lai ở mức 140.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua và là mức giảm sâu nhất. Giá tiêu Gia Lai phản ánh áp lực bán ra gia tăng tại khu vực Tây Nguyên, khi thị trường vẫn khá trầm lắng về sức mua.

Giá tiêu tại Bà Rịa – Vũng Tàu hôm nay niêm yết 140.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với ngày 21/4/2026. Giá tiêu tại Bình Phước cũng ở mức 140.500 đồng/kg, không đổi nhiều so với hôm qua, cho thấy xu hướng giá ngang tại các vùng Đông Nam Bộ.

Giá tiêu Đắk Lắk và Đắk Nông hôm nay giữ nguyên 142.000 đồng/kg, là hai vùng có giá tiêu cao nhất cả nước, duy trì chênh lệch 2.000 đồng/kg so với Gia Lai.

Tỉnh Giá tiêu hôm nay (đồng/kg) Thay đổi so với hôm qua Gia Lai 140.000 ▼1.000 Bà Rịa – Vũng Tàu 140.500 ▼500 Đắk Lắk 142.000 0 Bình Phước 140.500 ▼500 Đắk Nông 142.000 0 Trung bình 141.000 ▼400

Giá tiêu hôm nay trung bình toàn quốc ở mức 141.000 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với phiên trước. Giá tiêu trong nước hiện vẫn cao hơn mặt bằng 130.000–135.000 đồng/kg hồi đầu năm 2026, giúp người trồng tiêu có lợi nhuận ở mức khá trong bối cảnh chi phí vật tư vẫn ở mức cao.

Giá tiêu đen thế giới hôm nay 22/4/2026

Giá tiêu đen hôm nay 22/4/2026 theo số liệu từ IPC cho thấy giá tiêu đen Lampung Indonesia ở mức 7.062 USD/tấn, tăng nhẹ 0,2% (14 USD/tấn) so với ngày hôm trước. Giá tiêu đen Lampung tăng nhờ nguồn cung khan hiếm tại tỉnh Lampung, kéo giá tiêu đen Indonesia tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 hôm nay giữ ở mức 6.000 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước. Giá tiêu đen Kuching Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn, là mức giá tiêu đen cao nhất trong các nước sản xuất tiêu chính trên thế giới.

Loại tiêu đen Giá hôm nay (USD/tấn) Thay đổi (%) Tiêu đen Lampung (Indonesia) 7.062 +0,20 Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.000 0 Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA 9.300 0 Tiêu đen Việt Nam (500 g/l) 6.100 0 Tiêu đen Việt Nam (550 g/l) 6.200 0

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay nằm trong khoảng 6.100–6.200 USD/tấn cho loại tiêu 500 g/l và 550 g/l, cao hơn tiêu đen Brazil khoảng 100–200 USD/tấn nhưng thấp hơn tiêu đen Lampung Indonesia gần 900 USD/tấn. Giá tiêu đen Việt Nam hiện được nhận định là khá cạnh tranh so với Brazil nhưng vẫn thấp hơn Indonesia về chất lượng và giá bán.

Giá tiêu trắng thế giới hôm nay 22/4/2026

Giá tiêu trắng hôm nay 22/4/2026 đối với tiêu trắng Muntok của Indonesia ở mức 9.304 USD/tấn, tăng thêm 0,19% (18 USD/tấn) so với ngày hôm trước. Giá tiêu trắng Muntok Indonesia tiếp tục tăng nhẹ song song với xu hướng của tiêu đen Indonesia, nhờ nguồn cung vẫn hỗ trợ giá.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA hôm nay giữ ở mức 12.200 USD/tấn, là mức giá tiêu trắng cao nhất trên thị trường quốc tế. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì ở mức 9.000 USD/tấn, không đổi so với phiên trước và thấp hơn tiêu trắng Muntok Indonesia khoảng 304 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam hiện cung cấp một lựa chọn giá trung bình so với Indonesia và Malaysia.

Loại tiêu trắng Giá hôm nay (USD/tấn) Thay đổi (%) Tiêu trắng Muntok (Indonesia) 9.304 +0,19 Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.200 0 Tiêu trắng Việt Nam 9.000 0

Diễn biến thị trường hồ tiêu toàn cầu tuần 3 tháng 4/2026

Thị trường hồ tiêu toàn cầu trong tuần 3 tháng 4/2026 ghi nhận diễn biến giá khác nhau giữa các quốc gia sản xuất. Giá tiêu trong nước Việt Nam tuần qua tăng nhẹ, giá xuất khẩu tiêu đen ổn định, được hỗ trợ bởi nhu cầu quốc tế ổn định và tâm lý thị trường tích cực.

Giá tiêu Indonesia giữ ổn định trong nhiều tuần, giá tiêu đen Lampung và tiêu trắng Muntok Indonesia tăng nhẹ, hỗ trợ giá tiêu xuất khẩu của nước này trên thị trường quốc tế. Giá tiêu nội địa Malaysia tăng nhẹ, giá xuất khẩu ổn định, trong khi giá tiêu Sri Lanka duy trì không đổi trong ba tuần liên tiếp, cho thấy nền tảng thị trường nội địa tại đây khá vững.

Giá tiêu Brazil hôm nay 22/4/2026 có xu hướng giảm, tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.000 USD/tấn, khiến sức cạnh tranh của tiêu Brazil suy yếu hơn so với tiêu Indonesia và Việt Nam. Giá tiêu Campuchia và tiêu trắng Trung Quốc duy trì ổn định, không tạo thêm áp lực cạnh tranh mạnh cho thị trường xuất khẩu.

Nguyên nhân giá tiêu hôm nay 22/4/2026 giảm nhẹ

Nguyên nhân chính khiến giá tiêu hôm nay 22/4/2026 giảm 400 đồng/kg là do sức mua trong nước chưa cải thiện rõ rệt, thị trường vẫn khá trầm lắng về lượng khách đặt hàng. Lực bán tại Gia Lai mạnh hơn các tỉnh khác, kéo giá tiêu Gia Lai xuống 140.000 đồng/kg, giảm đến 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Đắk Lắk và Đắk Nông giữ giá ổn định ở mức 142.000 đồng/kg nhờ chất lượng tiêu vượt trội, được nhiều thương lái và doanh nghiệp xuất khẩu ưu tiên thu mua. Giá tiêu trong nước hôm nay vẫn ở mức cao hơn so với trung bình dài hạn, nên nông dân có thể bán hàng đều, không cần ép giá để thanh lý tồn kho.