Thị trường Giá tiêu hôm nay 22/5 giữ đỉnh 142.000 đồng/kg, giới đầu cơ quay lại Giá tiêu hôm nay 22/5/2026 ổn định tại mức cao, hoạt động đầu cơ và nhu cầu tích trữ tiếp tục hỗ trợ thị trường

Giá tiêu hôm nay 22/5/2026 tiếp tục duy trì mặt bằng cao tại các vùng trọng điểm. Giá thu mua phổ biến từ 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay đang được hỗ trợ bởi nguồn cung vụ mới suy giảm và hoạt động đầu cơ quay trở lại sau giai đoạn thị trường trầm lắng.

Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu

Đắk Lắk và Đắk Nông hiện có giá tiêu cao nhất cả nước ở mức 142.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu đứng sau với 141.000 đồng/kg.

Bình Phước và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 140.000 đồng/kg. Gia Lai giữ mức thấp nhất 139.000 đồng/kg nhưng chưa xuất hiện đà giảm mới.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường nội địa vẫn giữ ổn định do nguồn cung không còn dồi dào như đầu vụ.

Giá tiêu thế giới duy trì ổn định

Tiêu đen Lampung Indonesia hiện ở mức 7.050 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 6.250 USD/tấn.

Tiêu trắng Muntok Indonesia giữ mức 9.244 USD/tấn, còn tiêu trắng Malaysia ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay của Việt Nam trên thị trường xuất khẩu dao động từ 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với tiêu đen và khoảng 9.000 USD/tấn đối với tiêu trắng.

Nhu cầu đầu cơ và tích trữ tăng trở lại

Harris Spice cho biết nhiều thương lái và nông dân đã giảm bán ra sau khi vụ thu hoạch kết thúc. Đây là yếu tố giúp thị trường giữ giá ổn định.

Nhu cầu từ Trung Quốc cũng đang phục hồi nhẹ trong năm nay. Hoạt động mua bổ sung tồn kho tiếp tục hỗ trợ giá tiêu trong ngắn hạn.

Giá tiêu hôm nay còn chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị và chi phí logistics tăng cao trên toàn cầu.

El Nino có thể ảnh hưởng vụ mùa tới

Các cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện El Nino mạnh vào cuối năm. Hiện tượng này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp tại nhiều quốc gia trồng tiêu.

Thị trường đang theo dõi sát diễn biến thời tiết tại Ấn Độ, Indonesia và Brazil để đánh giá triển vọng nguồn cung hồ tiêu toàn cầu.