Giá tiêu hôm nay 22/3: Thị trường nội địa đi ngang, duy trì mức cao 136.000 đồng/kg Giá hồ tiêu trong nước sáng 22/3 ổn định sau đợt biến động. Trong khi đó, xuất khẩu nửa đầu tháng 3 ghi nhận tín hiệu tích cực với kim ngạch đạt 81 triệu USD.

Giá tiêu hôm nay ngày 22/3 duy trì đà đi ngang tại các vùng nguyên liệu trọng điểm, dao động trong khoảng 135.000 – 136.000 đồng/kg. Đây là trạng thái ổn định sau những phiên điều chỉnh mạnh, phản ánh sự giằng co giữa bên mua và bên bán trong bối cảnh chi phí vận tải biển leo thang.

Chi tiết giá tiêu tại các địa phương

Tại thị trường nội địa, giá thu mua hồ tiêu ghi nhận sự phân hóa nhẹ giữa các khu vực nhưng nhìn chung không có biến động so với phiên trước đó. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu về mức giá trên cả nước.

Địa phương Giá thu mua (VND/kg) Đắk Lắk 136.000 Lâm Đồng 136.000 TP. Hồ Chí Minh 135.500 Gia Lai 135.000 Đồng Nai 135.000

Giá tiêu thế giới giữ xu hướng ổn định

Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường thế giới không ghi nhận biến động mới về giá trong phiên gần nhất. Tâm lý thận trọng bao trùm giới giao dịch trước các yếu tố bất định về địa chính trị.

Tại Indonesia: Giá tiêu đen Lampung ổn định ở mức 6.994 USD/tấn; tiêu trắng Muntok giữ nguyên 9.260 USD/tấn.

Tại Brazil: Giá tiêu đen giao dịch quanh ngưỡng 6.050 USD/tấn.

Tại Malaysia: Tiêu đen ASTA niêm yết 9.000 USD/tấn; tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Tiêu đen ASTA niêm yết 9.000 USD/tấn; tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn. Tại Việt Nam: Giá tiêu trắng xuất khẩu neo cao ở mức 9.350 USD/tấn. Loại tiêu đen 500 gr/l và 550 gr/l lần lượt giữ mức 6.600 USD/tấn và 6.800 USD/tấn.

Tình hình xuất khẩu và dự báo thị trường

Đáng chú ý, hoạt động xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam vẫn ghi nhận những con số ấn tượng. Theo dữ liệu từ Cục Hải quan, chỉ trong 15 ngày đầu tháng 3/2026, lượng xuất khẩu đạt 12.613 tấn với kim ngạch 81 triệu USD. Tính chung từ đầu năm đến giữa tháng 3, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 48.192 tấn, thu về 312,23 triệu USD.

Bên cạnh đó, các chuyên gia nhận định thị trường đang chịu áp lực kép từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và chi phí logistics tăng cao do giá nhiên liệu. Tuy nhiên, nhu cầu từ thị trường quốc tế vẫn duy trì ở mức cao, tạo lực đỡ cho giá tiêu không bị giảm sâu.

Dự báo trong ngắn hạn, giá tiêu trong nước có thể tiếp tục trạng thái đi ngang trong các phiên cuối tuần. Xu hướng mới sẽ phụ thuộc vào chiến lược thu mua của các doanh nghiệp xuất khẩu và diễn biến giá trên sàn IPC vào đầu tuần tới.