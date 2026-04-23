Thị trường Giá tiêu hôm nay 23/4/2026: Trong nước giảm, thế giới ổn định Giá tiêu hôm nay 23/4/2026 tại thị trường trong nước trung bình ở mức 140.200 đồng/kg, giảm thêm 800 đồng so với hôm qua. Giá tiêu đen Indonesia giảm nhẹ 0,21%

Giá tiêu trong nước hôm nay 23/4/2026

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục xu hướng giảm, với mức điều chỉnh từ 500 đến 2.000 đồng/kg tùy khu vực. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp tại nhiều địa phương.

Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi Đắk Nông 142.000 0 Đắk Lắk 141.000 ▼1.000 Bà Rịa – Vũng Tàu 140.000 ▼500 Bình Phước 140.000 ▼500 Gia Lai 138.000 ▼2.000 Trung bình 140.200 ▼800

Đắk Nông là khu vực duy nhất giữ nguyên mức giá, đạt 142.000 đồng/kg. Gia Lai giảm mạnh nhất với 2.000 đồng/kg, xuống còn 138.000 đồng/kg — mức thấp nhất trong nhóm khảo sát hôm nay. Nhìn chung, giá tiêu trong nước hôm nay phản ánh áp lực điều chỉnh ngắn hạn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Giá tiêu thế giới hôm nay 23/4/2026

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Lampung của Indonesia trong phiên giao dịch gần nhất đạt 7.047 USD/tấn, giảm nhẹ 0,21% so với ngày hôm trước. Các nguồn cung lớn còn lại nhìn chung giữ ổn định.

Loại tiêu đen Giá (USD/tấn) Thay đổi Tiêu đen Lampung (Indonesia) 7.047 ▼0,21% Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.000 — Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA 9.300 — Tiêu đen Việt Nam 500 g/l 6.100 — Tiêu đen Việt Nam 550 g/l 6.200 —

Ở phân khúc tiêu trắng, Muntok Indonesia đạt 9.284 USD/tấn, giảm 0,22%. Tiêu trắng Malaysia ASTA đứng ở mức 12.200 USD/tấn và tiêu trắng Việt Nam ở mức 9.000 USD/tấn, cả hai không đổi so với phiên trước.

Loại tiêu trắng Giá (USD/tấn) Thay đổi Tiêu trắng Muntok (Indonesia) 9.284 ▼0,22% Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.200 — Tiêu trắng Việt Nam 9.000 —

Eo biển Hormuz gián đoạn — chuỗi cung ứng tiêu toàn cầu chịu áp lực

Các nhà xuất khẩu tại bang Kerala — trung tâm gia vị của Ấn Độ — xác nhận gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz đang tác động thực tế đến hoạt động thương mại. Trung Đông, đặc biệt UAE, vừa là thị trường tiêu thụ vừa là trung tâm tái phân phối gia vị của Ấn Độ sang nhiều khu vực khác.

Ông Gulshan John, Giám đốc điều hành tập đoàn gia vị toàn cầu Nedspice, cho biết cuộc khủng hoảng hiện tại có nguy cơ làm giảm nhu cầu, trì hoãn đơn hàng và gây bất ổn trong thanh toán. Ông đánh giá hoạt động kinh doanh không dừng lại nhưng trở nên khó dự đoán hơn rất nhiều.

Ước tính từ ngành gia vị cho thấy với kim ngạch xuất khẩu hàng quý khoảng 1,2 tỷ USD, thiệt hại có thể lên tới 90 – 180 triệu USD trong vòng ba tháng. Riêng chi phí phát sinh từ vận chuyển, logistics và bảo hiểm ước tính thêm 30 – 60 triệu USD. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu áp lực nặng nề nhất vì biên lợi nhuận không đủ để hấp thụ các cú sốc đột ngột.

Nhà xuất khẩu nông sản Abraham Thomas tại Kerala cho biết container đang bị mắc kẹt tại cảng Khorfakkan (UAE) và cảng Sohar (Oman), khiến hàng hóa sang thị trường vùng Vịnh bị đình trệ. Nhiều tàu phải chuyển hướng đi vòng qua Mũi Hảo Vọng — điểm cực nam châu Phi — làm kéo dài thời gian giao hàng và đội chi phí lên trên diện rộng. Các nhà xuất khẩu làm hàng theo hợp đồng có thời hạn gấp đứng trước rủi ro thua lỗ hoặc hủy đơn.