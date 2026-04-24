Giá tiêu hôm nay 24/4/2026: Dao động 138.000-142.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 24/4/2026 ổn định dao động 138.000-142.000 đồng/kg tại các tỉnh trọng điểm. Đắk Nông dẫn đầu với 142.000 đồng/kg, Gia Lai thấp nhất 138.000 đồng/kg. Giá tiêu không thay đổi so với ngày 23/4/2026.

Giá tiêu các tỉnh Việt Nam hôm nay 24/4/2026

Giá tiêu Đắk Nông hôm nay 24/4/2026 đạt 142.000 đồng/kg, cao nhất vùng. Đắk Lắk niêm yết 141.000 đồng/kg, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước cùng 140.000 đồng/kg. Gia Lai giá tiêu thấp nhất 138.000 đồng/kg, không biến động so với phiên trước.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 24/4/2026 (đồng/kg) Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 138.000 0 Bà Rịa - Vũng Tàu 140.000 0 Đắk Lắk 141.000 0 Bình Phước 140.000 0 Đắk Nông 142.000 0

Giá tiêu đen thế giới hôm nay 24/4/2026

Giá tiêu đen Lampung Indonesia hôm nay 24/4/2026 là 7.047 USD/tấn, tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 6.000 USD/tấn. Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA 9.300 USD/tấn, tiêu đen Việt Nam 500 g/l 6.100-6.200 USD/tấn. Giá tiêu đen Việt Nam thấp hơn Indonesia và Malaysia khoảng 2.800-3.200 USD/tấn.

Bảng giá tiêu đen thế giới 24/4/2026 (USD/tấn) Loại Giá Thay đổi Tiêu đen Lampung (Indonesia) 7.047 - Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.000 - Tiêu đen Kuching (Malaysia) 9.300 - Tiêu đen Việt Nam 500 g/l 6.100-6.200 -

Giá tiêu trắng thế giới hôm nay 24/4/2026

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia hôm nay 24/4/2026 là 9.284 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.200 USD/tấn, tiêu trắng Việt Nam 9.000 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam thấp hơn Malaysia 3.200 USD/tấn.

Bảng giá tiêu trắng thế giới 24/4/2026 (USD/tấn) Loại Giá Thay đổi Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.284 - Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.200 - Tiêu trắng Việt Nam 9.000 -

Xu hướng thị trường giá tiêu toàn cầu

Thị trường giá tiêu thắt chặt nguồn cung sau thu hoạch tại Việt Nam do nông dân giảm bán. Sản lượng tiêu Việt Nam vụ 2026 ước 170.000-180.000 tấn, giảm 15-20% so với 2025 do thời tiết và vườn cây già. Xuất khẩu tiêu Việt Nam mạnh sang châu Âu, Mỹ, Trung Quốc.