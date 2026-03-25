Thị trường Giá tiêu hôm nay 25/3/2026: Giá giữ ổn định ở mức cao Giá tiêu hôm nay 25/3/2026 ổn định quanh 137.900 đồng/kg, nông dân vào vụ thu hoạch, thị trường thế giới ít biến động

Giá tiêu hôm nay 25/3/2026 giữ ổn định tại các địa phương trong bối cảnh bước vào cao điểm thu hoạch hồ tiêu tại nhiều vùng trọng điểm.

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu trung bình đạt 137.900 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Đắk Lắk và Đắk Nông duy trì mức cao nhất 139.000 đồng/kg.

Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 137.500 đồng/kg.

Gia Lai và Bình Phước cùng ở mức 137.000 đồng/kg.

Vụ thu hoạch hồ tiêu tại Đắk Lắk

Nông dân Đắk Lắk đang bước vào vụ thu hoạch chính từ tháng 2 đến tháng 3. Với diện tích khoảng 29.000 ha, năng suất ước đạt hơn 31 tạ/ha, sản lượng hơn 78.000 tấn.

Dù năng suất không như kỳ vọng và giá giảm nhẹ so với năm trước, mức giá hiện tại vẫn giúp nông dân có lợi nhuận. Nhân công thu hoạch tiêu được trả từ 350.000 đến 500.000 đồng/ngày.

Giá tiêu thế giới

Giá tiêu đen tại Indonesia, Brazil và Malaysia duy trì ổn định lần lượt ở mức 6.994 USD/tấn, 6.050 USD/tấn và 9.100 USD/tấn.

Giá tiêu trắng cũng giữ nguyên với Indonesia 9.260 USD/tấn, Việt Nam 9.050 USD/tấn và Malaysia 12.100 USD/tấn.

Xu hướng thị trường

Thị trường hồ tiêu toàn cầu duy trì trạng thái cân bằng, với biến động nhẹ giữa các quốc gia. Các yếu tố như chi phí logistics và hoạt động thương mại tiếp tục ảnh hưởng đến giá trong thời gian tới.

Nhìn chung, giá tiêu hôm nay 25/3/2026 duy trì ổn định trong bối cảnh thu hoạch diễn ra sôi động và cung cầu giữ cân bằng.