Thị trường Giá tiêu hôm nay 26/3/2026: Đi ngang tại nhiều địa phương Giá tiêu hôm nay 26/3/2026 ổn định quanh 137.000 – 139.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua, thị trường xuất khẩu duy trì tích cực

Giá tiêu trong nước hôm nay 26/3/2026

Giá tiêu trong nước ngày 26/3 duy trì ổn định tại các vùng trồng trọng điểm. Mức giá trung bình khoảng 137.900 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tại Gia Lai, giá tiêu ở mức 137.000 đồng/kg, không thay đổi.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, giá tiêu đạt 137.500 đồng/kg, không thay đổi.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu ở mức 139.000 đồng/kg, không thay đổi.

Tại Bình Phước, giá tiêu đạt 137.000 đồng/kg, không thay đổi.

Tại Đắk Nông, giá tiêu ở mức 139.000 đồng/kg, không thay đổi.

Giá tiêu thế giới

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Malaysia tăng 2,2% (200 USD/tấn), lên mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen Indonesia ở mức 6.994 USD/tấn, tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 6.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam duy trì trong khoảng 6.300 – 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Giá tiêu đen thế giới ngày 26/3 (USD/tấn) Loại Giá Biến động Tiêu đen Lampung (Indonesia) 6.994 0% Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.050 0% Tiêu đen Kuching (Malaysia) 9.300 +2,2% Tiêu đen Việt Nam (500 g/l) 6.300 – 6.400 0%

Giá tiêu trắng Malaysia tăng 100 USD/tấn, lên 12.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng Indonesia giữ ở mức 9.260 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu trắng thế giới ngày 26/3 (USD/tấn) Loại Giá Biến động Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.260 0% Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.200 +0,83% Tiêu trắng Việt Nam 9.050 0%

Thông tin thị trường hồ tiêu

Theo số liệu từ Cục Hải quan, từ đầu năm đến ngày 15/3, Việt Nam xuất khẩu 48.192 tấn hồ tiêu, thu về 312,23 triệu USD, tăng 34,6% về lượng và 28% về giá trị.

Tiêu đen tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, với sản lượng xuất khẩu cao hơn nhiều so với tiêu trắng. Các sản phẩm chế biến sâu và tiêu trắng đang tăng dần tỷ trọng, hướng đến phân khúc giá trị cao.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, Mỹ và Trung Quốc là hai thị trường lớn nhất, chiếm lần lượt 29,9% và 12,8% tổng lượng xuất khẩu. Thị trường Thái Lan tăng mạnh với mức tăng 125% về lượng và 104% về giá trị.

Các doanh nghiệp xuất khẩu lớn tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, trong đó Olam Việt Nam dẫn đầu, tiếp theo là Phúc Sinh và Simexco Đắk Lắk.

Nguồn cung hồ tiêu toàn cầu có thể giảm 15 – 20% trong năm 2026 do tồn kho giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ phục hồi, đặc biệt từ ngành chế biến thực phẩm.