Thị trường Giá tiêu hôm nay 27/7/2026: Giữ vững mức cao nhất 141.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 27/7/2026 tiếp tục đi ngang tại các vùng sản xuất trọng điểm, dao động từ 137.500–141.000 đồng/kg. Thị trường thế giới cũng chưa ghi nhận thay đổi mới.

Giá tiêu hôm nay 27/7/2026 ổn định trên diện rộng

Cập nhật thị trường sáng thứ Hai ngày 27/7/2026, giá hồ tiêu trong nước không thay đổi so với phiên trước. Các doanh nghiệp và đại lý hiện thu mua tiêu xô trong khoảng 137.500–141.000 đồng/kg, với mức bình quân khoảng 138.800 đồng/kg.

Mức giá cao nhất trên thị trường tiếp tục giữ ở ngưỡng 141.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, giá thấp nhất đạt 137.500 đồng/kg, tạo khoảng cách 3.500 đồng/kg giữa các vùng trồng được khảo sát.

Việc giá tiêu duy trì ổn định cho thấy hoạt động mua bán chưa xuất hiện lực tác động đủ lớn. Người dân không chịu nhiều áp lực bán hàng, còn phía doanh nghiệp chủ yếu thu mua theo tiến độ giao hàng và nhu cầu xuất khẩu thực tế.

Giá tiêu đen thế giới không đổi

Thị trường tiêu đen quốc tế ngày 27/7 tiếp tục giữ nguyên mặt bằng giá tại các quốc gia sản xuất lớn.

Tiêu đen Lampung của Indonesia được báo giá ở mức 6.823 USD/tấn. Sản phẩm Brazil ASTA 570 duy trì mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Tại Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA giữ giá 9.300 USD/tấn. Đây là mức cao nhất trong bảng giá tiêu đen thế giới hiện nay.

Hai loại tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam cũng không thay đổi. Loại 500 g/l có giá 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn.

Giá tiêu trắng cao nhất đạt 12.200 USD/tấn

Ở nhóm tiêu trắng, sản phẩm Muntok của Indonesia duy trì mức 9.404 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam được báo giá 8.250 USD/tấn, thấp nhất trong ba thị trường được cập nhật.

Tiêu trắng Malaysia ASTA tiếp tục dẫn đầu với mức 12.200 USD/tấn. Giá mặt hàng này cao hơn tiêu trắng Indonesia 2.796 USD/tấn và cao hơn tiêu trắng Việt Nam 3.950 USD/tấn.

Thị trường hồ tiêu chờ tín hiệu từ xuất khẩu

Giá tiêu trong nước có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại nếu sức mua từ doanh nghiệp chưa tăng. Nguồn cung còn lại trong dân, tiến độ thực hiện hợp đồng xuất khẩu và nhu cầu từ các thị trường lớn sẽ là những yếu tố chi phối xu hướng giá trong thời gian tới.

Mặt bằng 137.500–141.000 đồng/kg vẫn được xem là vùng giá tương đối cao. Tuy nhiên, để vượt ngưỡng 141.000 đồng/kg, thị trường cần thêm động lực từ các đơn hàng mới hoặc sự cải thiện rõ hơn của nhu cầu nhập khẩu.