Thị trường Giá tiêu hôm nay 28/07/2026: 4 khu vực tăng 500 đồng, Lâm Đồng lên 141.500 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 28/07/2026 tăng 500 đồng/kg tại 4 khu vực, đưa giá thu mua lên 138.000–141.500 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tăng tại phần lớn khu vực

Khảo sát sáng 28/7 cho thấy giá hồ tiêu trong nước đang dao động từ 138.000 đến 141.500 đồng/kg. Có 4 trong tổng số 5 khu vực được khảo sát tăng 500 đồng/kg, tạo nên diễn biến tích cực hơn so với phiên trước.

Lâm Đồng, gồm vùng trồng tiêu Đắk Nông trước đây, nâng giá thu mua từ 141.000 lên 141.500 đồng/kg. Đây là mức cao nhất trên thị trường hiện nay và cũng là địa phương duy nhất vượt mốc 141.000 đồng/kg.

Đứng kế tiếp là Đắk Lắk với 140.000 đồng/kg. Giá tại đây không thay đổi, song vẫn cao hơn 1.500–2.000 đồng/kg so với nhóm các địa phương phía dưới.

TP.HCM, bao gồm vùng trồng tiêu Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây, tăng lên 138.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cũng cùng tăng 500 đồng/kg, đưa giá thu mua tại hai khu vực lên 138.000 đồng/kg.

Khu vực Giá phiên trước Giá hôm nay Biến động Đắk Lắk 140.000 đồng/kg 140.000 đồng/kg Không đổi Lâm Đồng 141.000 đồng/kg 141.500 đồng/kg Tăng 500 đồng TP.HCM 138.000 đồng/kg 138.500 đồng/kg Tăng 500 đồng Gia Lai 137.500 đồng/kg 138.000 đồng/kg Tăng 500 đồng Đồng Nai 137.500 đồng/kg 138.000 đồng/kg Tăng 500 đồng

Nhịp tăng mới chưa lớn nhưng đã giúp mặt bằng giá tại nhiều vùng nguyên liệu được cải thiện. Nguồn hàng sau vụ thu hoạch chính vẫn chủ yếu nằm trong kho của nông dân, thương lái và doanh nghiệp, khiến lượng tiêu lưu thông chưa tăng mạnh.

Tâm lý bán hàng chọn lọc tiếp tục hỗ trợ thị trường. Người trồng tiêu có xu hướng chỉ đưa hàng ra khi mức giá phù hợp, thay vì bán đồng loạt, qua đó hạn chế áp lực nguồn cung trong ngắn hạn.

Giá tiêu thế giới đi ngang

Theo bảng báo giá ngày 27/7, tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l duy trì ở mức 5.970 USD/tấn. Loại 550 g/l được chào bán với giá 6.050 USD/tấn, cao hơn 80 USD/tấn so với chủng loại 500 g/l.

Tại Indonesia, tiêu đen Lampung ASTA giữ mức 6.823 USD/tấn. Brazil tiếp tục có giá thấp nhất trong nhóm các nguồn cung lớn, với tiêu đen ASTA 570 ở mức 5.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen Malaysia ASTA đạt 9.300 USD/tấn, cao nhất trong nhóm được khảo sát. Khoảng cách lớn giữa Malaysia và Brazil cho thấy mức giá quốc tế vẫn có sự phân hóa rõ theo chất lượng, tiêu chuẩn và nguồn cung từng thị trường.

Ở nhóm tiêu trắng, Malaysia dẫn đầu với 12.200 USD/tấn. Tiêu trắng Muntok của Indonesia được báo giá 9.404 USD/tấn, còn tiêu trắng Việt Nam ASTA duy trì ở 8.250 USD/tấn.

Các mức giá quốc tế chưa thay đổi so với lần cập nhật trước. Dù vậy, nguồn hồ tiêu đạt chuẩn cao, đã làm sạch hoặc đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường châu Âu vẫn chưa thật sự dồi dào.

Nguồn cung tiếp tục hỗ trợ giá ngắn hạn

Theo Brazspice, hoạt động giao dịch hồ tiêu đen nguyên hạt trên thị trường toàn cầu trong tuần thứ 30 đã ổn định hơn. Tại Việt Nam, nguồn cung lưu thông vẫn phụ thuộc lớn vào lượng tồn kho sau vụ thu hoạch, còn người bán tiếp tục lựa chọn thời điểm giao hàng.

Brazil đang bước vào giai đoạn thu hoạch, giúp lượng hồ tiêu nguyên liệu thông thường cải thiện. Tuy nhiên, những lô hàng đã làm sạch, đạt chuẩn ASTA hoặc đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu vẫn còn hạn chế.

Chi phí vận tải biển cũng là yếu tố cần theo dõi. Chỉ số World Container Index của Drewry giảm 2% xuống 4.547 USD/container 40 feet vào ngày 16/7, nhưng vẫn ở mặt bằng cao so với đầu năm 2026. Cước vận chuyển lớn có thể khiến doanh nghiệp nhập khẩu thận trọng hơn khi lựa chọn thời điểm mua hàng.

Trong ngắn hạn, mốc 140.000 đồng/kg tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Giá có thể được hỗ trợ nếu nguồn hàng trong dân không tăng mạnh và nhu cầu thu mua xuất khẩu duy trì, song sức ép vẫn có thể xuất hiện khi vụ thu hoạch tại Brazil bổ sung thêm hàng ra thị trường.