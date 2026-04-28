Thị trường Giá tiêu hôm nay 28/4: Neo quanh 142.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 28/4/2026 dao động 138.000–142.000 đồng/kg; thị trường trong nước ổn định, giá tiêu thế giới giữ vững

Giá tiêu hôm nay 28/4/2026 dao động trong khoảng 138.000 – 142.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm. Giá tiêu trong nước duy trì ổn định, chưa ghi nhận biến động so với hôm trước.

Diễn biến của giá tiêu cho thấy thị trường đang giữ trạng thái đi ngang khi cung – cầu tạm thời cân bằng.

Giá tiêu trong nước giữ ổn định

Giá tiêu tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ sáng nay duy trì trong vùng 138.000 – 142.000 đồng/kg. Đắk Lắk có mức cao nhất 142.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Nông 141.000 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước và Đồng Nai cùng giao dịch quanh 140.000 đồng/kg. Gia Lai là địa phương có mức thấp nhất, đạt 138.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá hiện tại cho thấy sự chênh lệch giữa các vùng không lớn, chủ yếu dao động trong biên độ 4.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới duy trì ổn định

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu tiếp tục giữ ổn định.

Tiêu đen Indonesia đạt 7.007 USD/tấn, tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.000 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia duy trì 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu dao động 6.100 – 6.200 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Đối với tiêu trắng, Indonesia đạt 9.231 USD/tấn, Việt Nam khoảng 9.000 USD/tấn và Malaysia ở mức cao nhất 12.200 USD/tấn.

Xuất khẩu hồ tiêu tăng mạnh trong quý I

Dữ liệu từ Cục Hải quan cho thấy xuất khẩu hạt tiêu tháng 3/2026 đạt 30,55 nghìn tấn, trị giá 199,56 triệu USD.

So với tháng trước, lượng xuất khẩu tăng 119,7% và trị giá tăng 117,1%. So với cùng kỳ năm trước, mức tăng lần lượt là 52,7% và 42,4%.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu đạt 61,13 nghìn tấn, trị giá 430,8 triệu USD, tăng 40,1% về lượng và 32,9% về trị giá so với cùng kỳ.

Giá xuất khẩu có xu hướng giảm nhẹ

Giá tiêu xuất khẩu bình quân tháng 3/2026 đạt 6.531 USD/tấn, giảm 1,2% so với tháng trước và giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý I, giá bình quân đạt 6.514 USD/tấn, thấp hơn 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến này phản ánh áp lực cạnh tranh và nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Thị trường xuất khẩu phân hóa theo khu vực

Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất của Việt Nam, chiếm 26,75% tổng lượng xuất khẩu. Khối lượng xuất khẩu sang Mỹ đạt 17.693 tấn, trị giá 128,3 triệu USD.

Xuất khẩu sang các thị trường như Thái Lan, Hà Lan, Philippines và Ai Cập ghi nhận tăng trưởng tích cực. Ngược lại, một số thị trường như Ấn Độ, Anh và Hàn Quốc ghi nhận mức giảm.

Diễn biến này cho thấy thị trường tiêu đang có sự phân hóa rõ giữa các khu vực tiêu thụ.