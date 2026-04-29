Thị trường Giá tiêu hôm nay 29/4/2026: Tăng 500 đồng tại Gia Lai Giá tiêu hôm nay 29/4/2026: Tăng 500 đồng tại Gia Lai. Xu hướng ngắn hạn là đi ngang với biên độ hẹp, phụ thuộc vào nhu cầu xuất khẩu và nguồn cung toàn cầu

Giá tiêu hôm nay 29/4/2026 duy trì xu hướng đi ngang với mức trung bình 140.300 đồng/kg, cao nhất tại Đắk Nông 142.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới biến động nhẹ, Indonesia và Brazil tăng trong khi Malaysia và Việt Nam giữ ổn định.

Nhu cầu nhập khẩu từ Đức đang tăng mạnh, đặc biệt với nguồn cung từ Việt Nam, hứa hẹn hỗ trợ giá tiêu trong thời gian tới. Nông dân và nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến giá tiêu cả nội địa và quốc tế để đưa ra quyết định bán hàng phù hợp.