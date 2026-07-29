Thị trường Giá tiêu hôm nay 29/7/2026: Ba khu vực cùng ở mức 139.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 29/7/2026 tiếp tục đi ngang, với ba khu vực cùng giao dịch tại 139.000 đồng/kg, thấp hơn Lâm Đồng 3.000 đồng/kg.

Giá tiêu giữa các vùng chênh 3.000 đồng/kg

Lâm Đồng tiếp tục giữ mức giá cao nhất cả nước, đạt 142.000 đồng/kg. Dữ liệu của địa phương này gồm cả những vùng trồng tiêu thuộc Đắk Nông trước đây.

Xếp sau là Đắk Lắk với giá 141.000 đồng/kg. Mức thu mua tại đây thấp hơn Lâm Đồng 1.000 đồng/kg nhưng cao hơn ba khu vực còn lại 2.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá tiêu được giao dịch ở mức 139.000 đồng/kg. Dữ liệu bao gồm các vùng trồng tiêu thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây như Châu Đức và Xuyên Mộc.

Gia Lai tiếp tục giữ mức 139.000 đồng/kg. Đồng Nai, gồm các vùng thuộc Bình Phước trước đây như Lộc Ninh và Bù Đốp, cũng giao dịch ở mức tương tự.

Toàn bộ năm khu vực đều không thay đổi so với phiên trước. Biên độ chênh lệch giá trong nước duy trì ở mức 3.000 đồng/kg.

Tiêu đen Việt Nam được báo giá tới 6.050 USD/tấn

Trên thị trường quốc tế, bảng báo giá mới nhất ngày 27/7 chưa ghi nhận biến động.

Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l được giao dịch ở mức 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn.

Mức giá của Việt Nam cao hơn tiêu Brazil ASTA 570, hiện đạt 5.700 USD/tấn, nhưng thấp hơn tiêu đen Indonesia ở mức 6.823 USD/tấn.

Tiêu đen Malaysia ASTA tiếp tục có mức giá cao nhất trong nhóm, đạt 9.300 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Malaysia dẫn đầu với 12.200 USD/tấn. Tiêu trắng Indonesia đạt 9.404 USD/tấn, còn sản phẩm của Việt Nam được báo giá ở mức 8.250 USD/tấn.

Người bán tiếp tục giao dịch thận trọng

Giá đi ngang không đồng nghĩa thị trường hoàn toàn thiếu giao dịch. Tại từng vùng, mức mua thực tế có thể chênh lệch tùy chất lượng hạt, độ ẩm, khối lượng hàng và địa điểm giao nhận.

Khi chưa xuất hiện động lực rõ ràng từ thị trường quốc tế, doanh nghiệp có xu hướng mua theo tiến độ đơn hàng. Người trồng tiêu cũng bán từng phần thay vì đưa lượng lớn ra thị trường cùng thời điểm.

Mặt bằng 139.000–142.000 đồng/kg có thể tiếp tục được duy trì nếu cung và cầu chưa có thay đổi đáng kể trong những phiên tới.