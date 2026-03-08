Thị trường Giá tiêu hôm nay 3/8/2026: Nguồn cung thấp hơn nhu cầu, giá nội địa ổn định Giá tiêu hôm nay 3/8/2026 chưa xuất hiện biến động mới tại cả thị trường trong nước và thế giới. Giá thu mua trong nước giữ ở mức 138.000–141.000 đồng/kg, còn giá xuất khẩu tiêu đen Việt Nam dao động từ 5.970–6.050 USD/tấn.

Thị trường hồ tiêu trong nước giữ trạng thái ổn định

Phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường hồ tiêu nội địa diễn ra tương đối trầm lắng. Các doanh nghiệp và đại lý chưa thực hiện điều chỉnh mới, khiến giá tại những vùng nguyên liệu trọng điểm tiếp tục giữ nguyên so với ngày trước đó.

Mức giá cao nhất cả nước được ghi nhận tại khu vực Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng, với 141.000 đồng/kg. Việc duy trì vị trí dẫn đầu giúp khu vực này cao hơn mặt bằng thấp nhất trên thị trường khoảng 3.000 đồng/kg.

Đắk Lắk đứng ở vị trí tiếp theo khi giá thu mua đạt 140.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa Đắk Lắk và Đắk Nông hiện chỉ còn 1.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, hồ tiêu được thu mua với giá 138.000 đồng/kg. Đồng Nai và khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM, cũng cùng giao dịch tại mốc 138.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá tiêu hôm nay 3/8/2026 vì thế tiếp tục được giữ trong biên độ hẹp. Thị trường chưa có tín hiệu bứt phá do các doanh nghiệp vẫn cân đối lượng hàng tồn kho, tiến độ xuất khẩu và nhu cầu bổ sung nguyên liệu.

Giá hồ tiêu thế giới chưa có biến động mới

Trên thị trường quốc tế, số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cho thấy toàn bộ các mặt hàng tiêu đen và tiêu trắng được theo dõi đều giữ nguyên giá.

Tiêu đen Lampung của Indonesia tiếp tục được giao dịch ở mức 6.760 USD/tấn. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 5.700 USD/tấn, thấp hơn tiêu Indonesia 1.060 USD/tấn.

Tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia đứng ở mức 9.300 USD/tấn. Đây là thị trường có giá tiêu đen cao nhất, bỏ xa mức giá tại Brazil, Indonesia và Việt Nam.

Giá xuất khẩu tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l giữ ở mức 5.970 USD/tấn. Với loại 550 g/l, giá chào bán đạt 6.050 USD/tấn.

Ở nhóm tiêu trắng, Indonesia duy trì giá tiêu Muntok tại 9.317 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam được chào bán với giá 8.350 USD/tấn, còn tiêu trắng Malaysia ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Diễn biến đi ngang cho thấy các nhà nhập khẩu quốc tế chưa gia tăng mạnh giao dịch ngay đầu tuần. Tuy nhiên, cán cân cung – cầu toàn cầu vẫn có lợi cho các nước xuất khẩu khi nhu cầu tiêu thụ tiếp tục vượt sản lượng.

Sản lượng hồ tiêu toàn cầu ước đạt 462.000 tấn

Sản lượng hồ tiêu thế giới trong năm 2026 được dự báo vào khoảng 462.000 tấn, không chênh lệch nhiều so với năm 2025.

Tại Việt Nam, sản lượng có thể giảm khoảng 14% do diện tích canh tác, năng suất và nguồn cung tồn kho suy giảm. Brazil được dự báo tăng sản lượng khoảng 7%, qua đó bù đắp một phần mức giảm tại Việt Nam.

Dù nguồn cung thế giới ổn định, nhu cầu tiêu thụ vẫn được ước tính trên 500.000 tấn. Thị trường vì vậy tiếp tục đối mặt với mức thiếu hụt tương đối giữa lượng sản xuất và lượng tiêu dùng thực tế.

Khoảng cách cung – cầu có thể hỗ trợ giá hồ tiêu trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn còn phụ thuộc vào sức mua tại Mỹ, EU, Trung Quốc và các thị trường Trung Đông.

Mỹ tăng nhập khẩu hồ tiêu lên mức cao nhất 18 tháng

Thị trường Mỹ đang phát đi tín hiệu tích cực về nhu cầu. Trong tháng 5/2026, quốc gia này nhập khẩu 9.410 tấn hồ tiêu với tổng trị giá 70,3 triệu USD.

So với cùng kỳ năm trước, khối lượng nhập khẩu tăng 16,9%, còn trị giá tăng 16,4%. Đây là mức nhập khẩu hồ tiêu cao nhất của Mỹ trong vòng 18 tháng.

Sự phục hồi của thị trường Mỹ có ý nghĩa lớn đối với các nước xuất khẩu, bởi đây là một trong những khu vực tiêu thụ hồ tiêu quan trọng nhất thế giới. Nhu cầu tăng tại Mỹ có thể bù đắp một phần sự suy yếu đang diễn ra tại EU.

Nhập khẩu hồ tiêu của EU giảm hai con số

Trái với thị trường Mỹ, nhu cầu hồ tiêu tại EU vẫn chưa phục hồi rõ rệt. Trong 5 tháng đầu năm 2026, EU nhập khẩu 24.990 tấn hồ tiêu từ các thị trường ngoài khối, trị giá 193,28 triệu USD.

Lượng nhập khẩu giảm 14,1%, còn giá trị giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2025. Xu hướng giảm xuất hiện ở phần lớn các tháng, ngoại trừ tháng 4 tăng nhẹ.

Tháng 5/2026, EU mua vào 5.630 tấn hồ tiêu với giá trị 37,86 triệu USD. So với tháng trước, lượng nhập khẩu giảm 10,8% và trị giá giảm 11,1%.

Nếu đặt cạnh cùng kỳ năm 2025, lượng hồ tiêu nhập khẩu trong tháng 5 giảm 17,3%, còn kim ngạch giảm tới 20%. Các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục thận trọng do tăng trưởng kinh tế chậm và lượng hàng tồn kho vẫn được kiểm soát chặt.

Hồ tiêu Việt Nam vẫn chiếm hơn 61% thị phần tại EU

Dù nhu cầu chung suy yếu, Việt Nam vẫn duy trì vị trí nguồn cung hồ tiêu lớn nhất cho EU.

Trong 5 tháng đầu năm, EU nhập khẩu 15.430 tấn hồ tiêu từ Việt Nam, chiếm 61,73% tổng lượng nhập khẩu từ các thị trường ngoài khối.

Lượng hàng giảm 16,1% so với cùng kỳ năm 2025. Thị phần của Việt Nam cũng giảm nhẹ từ 63,22% xuống 61,73%, nhưng khoảng cách với các đối thủ vẫn ở mức lớn.

Giá nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam vào EU đạt bình quân 6.633 USD/tấn. Mức giá cạnh tranh giúp sản phẩm Việt Nam duy trì lợi thế so với Indonesia, Ấn Độ và Sri Lanka.

Dẫu vậy, Brazil, Sri Lanka và Madagascar đang từng bước gia tăng tỷ trọng tại EU. Doanh nghiệp Việt Nam cần đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dư lượng, tăng tỷ lệ chế biến và phát triển các sản phẩm có giá trị cao hơn.

Brazil gia tăng sản lượng và xuất khẩu

Brazil tiếp tục nổi lên như một đối thủ cạnh tranh lớn trên thị trường hồ tiêu thế giới. Trong quý II/2026, nước này xuất khẩu 28.077 tấn, tăng hơn 5% so với quý II năm trước.

Lũy kế nửa đầu năm, lượng hồ tiêu xuất khẩu của Brazil đạt 53.683 tấn, mang về 332,7 triệu USD. Khối lượng tăng 7,9%, còn giá trị tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Sản lượng Brazil tăng giúp nguồn cung thế giới bớt căng thẳng, nhưng cũng tạo thêm áp lực cạnh tranh đối với hồ tiêu Việt Nam tại Mỹ và châu Âu.

Việt Nam xuất khẩu hơn 146.000 tấn trong nửa đầu năm

Theo số liệu hải quan, Việt Nam xuất khẩu gần 80.000 tấn hồ tiêu trong quý II, tăng 20,8% so với quý I và tăng 5,1% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng, lượng xuất khẩu đạt 146.003 tấn, kim ngạch đạt 950,2 triệu USD. Sản lượng tăng 18,5% và giá trị tăng 12,1%.

Tốc độ tăng về lượng cao hơn tốc độ tăng về kim ngạch cho thấy giá xuất khẩu bình quân chịu áp lực nhất định. Trong quý II, giá tiêu đen Việt Nam và Brazil cùng giảm khoảng 200 USD/tấn so với quý trước.

Do nguồn cung nội địa thu hẹp, doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu 45.198 tấn hồ tiêu trong 6 tháng, tăng 59,7%. Nguồn hàng nhập khẩu được sử dụng để duy trì chế biến, thực hiện hợp đồng và bảo đảm khả năng giao hàng cho các đối tác quốc tế.

Tại thị trường trong nước, giá bình quân quý II phổ biến từ 138.500–141.000 đồng/kg, giảm khoảng 7.000–8.000 đồng/kg so với quý I. Phiên ngày 3/8 tiếp tục giữ trong vùng giá này, cho thấy thị trường vẫn đang chờ thêm động lực từ hoạt động xuất khẩu.