Giá tiêu hôm nay 30/3/2026: Giảm nhẹ 500 đồng

Quốc Duẩn 30/03/2026 10:54

Giá tiêu hôm nay 30/3/2026: trong nước cao nhất 140.500 đ/kg. Giá tiêu đen, trắng thế giới ổn định. Cập nhật thu hoạch và nhân công tại Đắk Lắk

Giá tiêu trong nước hôm nay 30/3/2026

Khu vực Giá mua (đồng/kg) Thay đổi so với hôm qua
Gia Lai139.000+500
Bà Rịa - Vũng Tàu139.500+500
Đắk Lắk140.500-500
Bình Phước139.000+500
Đắk Nông140.500-500

Dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá các loại tiêu đen và trắng ngày 30/3 như sau:

Tên loại Giá (USD/tấn) Thay đổi so với hôm trước
Tiêu đen Lampung (Indonesia)7.005
Tiêu đen Brazil ASTA 5706.100
Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA9.300
Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)6.300
Tiêu đen Việt Nam (550 g/l)6.400
Tên loại Giá (USD/tấn) Thay đổi so với hôm trước
Tiêu trắng Muntok Indonesia9.274
Tiêu trắng Malaysia ASTA12.200
Tiêu trắng Việt Nam9.050
Theo Báo Đắk Lắk điện tử, vụ thu hoạch tiêu tại tỉnh đang ở giai đoạn cao điểm. Thời tiết khô ráo được tranh thủ để hái quả, phơi sấy nhằm kịp cung ứng ra thị trường.

Tình trạng khan hiếm nhân công đang là nỗi lo lớn: nếu không thu hoạch kịp thời, tiêu sẽ chín rụng làm giảm năng suất, đồng thời kéo dài thời gian nuôi quả trong nắng nóng có thể khiến cây suy kiệt, ảnh hưởng vụ sau.

Nguyên nhân chính dẫn đến thiếu nhân công là sự chuyển dịch cơ cấu lao động. Lực lượng lao động trẻ tại địa phương phần lớn đã làm việc tại nhà máy, khu công nghiệp để có thu nhập ổn định hơn.

Nghề thu hái hồ tiêu tiềm ẩn nhiều nguy hiểm: người lao động thường xuyên làm việc trên cao, đối mặt với nắng gắt và gió lốc. Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận không ít tai nạn ngã, té thang dẫn đến chấn thương nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

