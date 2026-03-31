Thị trường Giá tiêu hôm nay 31/3/2026: Trong nước giảm 2000 đồng Giá tiêu hôm nay 31/3/2026: Trong nước giảm 2.000 đồng/kg, còn 138.500 đồng/kg. Thế giới đi ngang, cập nhật chi tiết từ IPC

Cập nhật giá tiêu trong nước

Ngày 31/3/2026, giá tiêu trung bình tại các tỉnh trọng điểm là 138.500 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Cụ thể giá thu mua tại từng địa phương:

Gia Lai: 138.000 đồng/kg (giảm 2.000)

138.000 đồng/kg (giảm 2.000) Bà Rịa - Vũng Tàu: 138.500 đồng/kg (giảm 2.000)

138.500 đồng/kg (giảm 2.000) Đắk Lắk: 139.000 đồng/kg (giảm 2.000)

139.000 đồng/kg (giảm 2.000) Bình Phước: 138.000 đồng/kg (giảm 2.000)

138.000 đồng/kg (giảm 2.000) Đắk Nông: 139.000 đồng/kg (giảm 2.000)

Cập nhật giá tiêu thế giới

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu thế giới không ghi nhận biến động mới. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen các nước như sau:

Bảng giá tiêu đen thế giới ngày 31/3 (ĐVT: USD/tấn) Loại tiêu đen Giá % thay đổi Tiêu đen Lampung (Indonesia) 7.005 - Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.100 - Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA 9.300 - Tiêu đen Việt Nam (500 g/l) 6.300 - Tiêu đen Việt Nam (550 g/l) 6.400 -

Giá tiêu trắng các nước:

Bảng giá tiêu trắng thế giới ngày 31/3 (ĐVT: USD/tấn) Loại tiêu trắng Giá % thay đổi Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.274 - Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.200 - Tiêu trắng Việt Nam 9.050 -

Thông tin thị trường hồ tiêu

Theo IPC, thị trường hồ tiêu toàn cầu tuần cuối tháng 3 nhìn chung duy trì ổn định. Biến động giá chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi điều kiện cung tại từng quốc gia và diễn biến tỷ giá, thay vì các thay đổi mang tính hệ thống.

Ấn Độ: Thị trường có sự điều chỉnh ở cả giá nội địa và xuất khẩu so với tuần trước trong bối cảnh đồng Rupee giảm nhẹ so với USD (93,93 INR/USD).

Indonesia: Thị trường ổn định, giá ở cả kênh nội địa và quốc tế giữ vững khi hoạt động giao dịch được nối lại sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr.

Malaysia: Biến động hạn chế ở giá nội địa, trong khi giá xuất khẩu tăng nhẹ, phản ánh nhu cầu bên ngoài duy trì ổn định.

Sri Lanka: Giá nội địa giảm nhẹ, một phần do đồng Rupee Sri Lanka mất giá gần 1% so với USD (313,36 LKR/USD).

Việt Nam: Thị trường ghi nhận sự điều chỉnh vừa phải ở giá nội địa, trong khi giá xuất khẩu vẫn ổn định, cho thấy nhu cầu toàn cầu tiếp tục có khả năng chống chịu tốt.

Các quốc gia khác: Giá tiêu đen Brazil và Campuchia, cũng như tiêu trắng Trung Quốc, tiếp tục phản ánh trạng thái cung - cầu cân bằng, không thay đổi đáng kể.

Năm 2025, tổng lượng nhập khẩu hồ tiêu của Hy Lạp đạt 1.388 tấn. Việt Nam duy trì là nhà cung cấp lớn nhất với 1.058 tấn, tiếp theo là Romania, Đức, Hà Lan và Ấn Độ với vai trò là các nguồn cung quan trọng khác.