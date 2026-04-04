Thị trường Giá tiêu hôm nay 4/4/2026: Đi ngang 138.000-139.000 đồng Giá tiêu hôm nay 4/4/2026 giữ nguyên tại các vùng trồng trọng điểm, dao động trong khoảng 138.000 – 139.000 đồng/kg. Trên thế giới, giá tiêu cũng đi ngang khi các sàn giao dịch bước vào kỳ nghỉ lễ Phục Sinh

Giá tiêu hôm nay 4/4/2026 trong nước

Khảo sát tại các vùng nguyên liệu cho thấy giá tiêu ngày 4/4 không thay đổi so với phiên trước. Đắk Lắk và Đắk Nông cùng dẫn đầu bảng giá với mức thu mua 139.000 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận mức 138.500 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước cùng chốt ở mức thấp nhất khu vực là 138.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước ngày 4/4/2026 - Đơn vị: đồng/kg - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 138,000 - Bà Rịa – Vũng Tàu 138,500 - Đắk Lắk 139,000 - Bình Phước 138,000 - Đắk Nông 139,000 -

Mặt bằng giá tiêu nội địa đang neo dưới ngưỡng 140.000 đồng/kg. Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá tiêu nội địa chịu áp lực do nguồn cung tăng mạnh khi vào vụ thu hoạch chính, còn nhu cầu mua chưa tăng tương ứng.

Giá tiêu thế giới hôm nay 4/4/2026

Các sàn giao dịch đã bước vào kỳ nghỉ cuối tuần dài ngày. Thị trường London sẽ đóng cửa đến hết thứ Hai tuần sau để nghỉ lễ Phục Sinh, sàn New York cũng chỉ giao dịch rút ngắn vào thứ Hai.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu thế giới phiên gần nhất không thay đổi so với hôm trước tại hầu hết các thị trường.

Bảng giá tiêu đen thế giới

Bảng giá tiêu đen thế giới - Ngày 4/4 (ĐVT: USD/tấn) Tên loại Giá (USD/tấn) % thay đổi Tiêu đen Lampung (Indonesia) 7,115 - Tiêu đen Brazil ASTA 570 6,150 - Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA 9,300 - Tiêu đen Việt Nam (500 g/l) 6,000 - Tiêu đen Việt Nam (550 g/l) 6,100 -

Bảng giá tiêu trắng thế giới

Bảng giá tiêu trắng thế giới - Ngày 4/4 (ĐVT: USD/tấn) Tên loại Giá (USD/tấn) % thay đổi Tiêu trắng Muntok Indonesia 9,374 - Tiêu trắng Malaysia ASTA 12,200 - Tiêu trắng Việt Nam 8,900 -

Nguồn cung trong nước giảm mạnh, logistics gặp khó

Theo báo cáo của Simexco Daklak, thị trường đầu năm 2026 đang đối mặt với sự mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu. Sản lượng trong nước được dự báo giảm 15–20% do thời tiết bất lợi và cây trồng già cỗi. Sự khan hiếm đã đẩy giá tiêu nội địa lên mức cao nhất trong một thập kỷ, ổn định quanh 141.000–152.000 đồng/kg trước khi điều chỉnh gần đây.

Bên cạnh vấn đề nguồn cung, ngành hồ tiêu còn chịu áp lực lớn từ chi phí logistics. Xung đột leo thang tại Trung Đông khiến chi phí vận chuyển tăng gấp 3–4 lần, buộc nhiều tàu phải chuyển hướng tránh Biển Đỏ. Trung Đông chiếm khoảng 15% kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam và đóng vai trò trung tâm trung chuyển sang EU và Mỹ. Một số nhà xuất khẩu đã tạm ngừng nhận đơn hàng mới tới khu vực này.

Eo biển Hormuz "đóng cửa" với vận tải thương mại

Tính đến tháng 3/2026, eo biển Hormuz được xem như đã đóng cửa đối với hoạt động vận chuyển container thương mại. Sau nhiều vụ tấn công bằng drone và tên lửa vào tàu chở dầu, các hãng vận tải lớn như Maersk, MSC và CMA CGM đã ngừng toàn bộ hoạt động đi qua khu vực này. Các trung tâm cảng quan trọng như Jebel Ali (UAE) cùng các cảng tại Bahrain và Oman phải tạm ngừng hoạt động hoặc rơi vào ùn tắc nghiêm trọng. Hapag-Lloyd đã áp dụng phụ phí rủi ro chiến tranh lên tới 1.500 USD/TEU cho các tuyến vận chuyển đến Vịnh Ba Tư.

Triển vọng thị trường hồ tiêu năm 2026

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), giá hồ tiêu vẫn duy trì ở mức cao nhưng việc tái canh gặp nhiều hạn chế do cạnh tranh từ các loại cây trồng có giá trị cao hơn và không còn quỹ đất mới.

Sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2026 được dự báo khoảng 530.000 tấn, tăng nhẹ so với năm 2025 nhưng vẫn thấp hơn mức 2024. Tại Việt Nam, sản lượng vụ 2026 ước đạt 170.000–180.000 tấn, giảm 15–20% so với năm trước do thời tiết bất lợi, diện tích giảm và cạnh tranh từ cây trồng khác.

Lượng tồn kho chuyển sang gần như cạn kiệt, chỉ còn khoảng 40.000 tấn tại Việt Nam, gia tăng mức độ dễ tổn thương trước các gián đoạn. Khu vực Tây Nguyên còn có nguy cơ chịu ảnh hưởng từ biến động thời tiết, có thể khiến nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt trong thời gian tới.

(*) Bài viết có tính chất tham khảo.