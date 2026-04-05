Thị trường Giá tiêu hôm nay 4/5/2026: Trong nước và thế giới ổn định Giá tiêu hôm nay 4/5/2026 tại thị trường trong nước ổn định, dao động 140.500 – 144.000 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu duy trì 6.100 – 6.200 USD/tấn.

Giá tiêu trong nước hôm nay 4/5/2026 không thay đổi so với phiên liền trước, mức trung bình toàn thị trường giữ ở 142.600 đồng/kg. Toàn bộ năm khu vực trồng trọng điểm gồm Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắk, Bình Phước và Đắk Nông đều giao dịch đi ngang.

Đắk Lắk và Đắk Nông cùng dẫn đầu thị trường với mức giá 144.000 đồng/kg, là hai khu vực có giá tiêu cao nhất cả nước hôm nay. Bà Rịa – Vũng Tàu giao dịch ở 142.500 đồng/kg, Bình Phước ở 142.000 đồng/kg, còn Gia Lai tiếp tục là khu vực có giá tiêu thấp nhất với 140.500 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Lampung Indonesia hôm nay ở mức 6.966 USD/tấn. Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 đạt 6.100 USD/tấn, trong khi tiêu đen Kuching Malaysia ASTA cao hơn nhiều ở 9.300 USD/tấn.

Đối với xuất khẩu của Việt Nam, giá tiêu đen loại 500 g/l là 6.100 USD/tấn và loại 550 g/l là 6.200 USD/tấn. Như vậy, giá tiêu đen Việt Nam ngang bằng Brazil và thấp hơn đáng kể so với Indonesia và Malaysia, giúp gia tăng sức cạnh tranh.