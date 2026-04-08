Thị trường Giá tiêu hôm nay 4/8/2026: Lâm Đồng cao nhất 141.000 đồng/kg, thị trường thế giới lặng sóng Giá tiêu hôm nay 4/8/2026 tiếp tục ổn định trên cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Lâm Đồng dẫn đầu với 141.000 đồng/kg, còn giá tiêu đen quốc tế dao động từ 5.700–9.300 USD/tấn.

Thị trường tiêu trong nước duy trì trạng thái ổn định

Giá hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm sáng nay chưa có sự thay đổi. Các doanh nghiệp và đại lý thu mua với giá từ 138.000 đồng/kg đến 141.000 đồng/kg, giữ nguyên mặt bằng của ngày 3/8.

Vị trí cao nhất tiếp tục thuộc về Lâm Đồng. Tại khu vực Đắk Nông cũ, giá tiêu được giữ ở mức 141.000 đồng/kg. Mức thu mua này cao hơn 1.000 đồng/kg so với Đắk Lắk và cao hơn 3.000 đồng/kg so với nhóm địa phương cuối bảng.

Tại Đắk Lắk, hồ tiêu đang được giao dịch với giá 140.000 đồng/kg. Đây là địa phương có mức thu mua cao thứ hai cả nước trong ngày 4/8.

Gia Lai giữ giá 138.000 đồng/kg. Đồng Nai cũng giao dịch quanh mức 138.000 đồng/kg tại cả các điểm khảo sát truyền thống và vùng Bình Phước cũ. Giá tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, hiện thuộc TP. Hồ Chí Minh, đạt 138.000 đồng/kg.

Khoảng cách giá giữa các vùng hiện không lớn. Nguồn cung và nhu cầu thu mua chưa tạo ra lực đẩy đủ mạnh để giá tiêu hôm nay 4/8/2026 thoát khỏi xu hướng đi ngang.

Giá tiêu thế giới chưa xuất hiện biến động mới

Thị trường hồ tiêu quốc tế bước vào phiên giao dịch mới với diễn biến tương đối yên ắng. Giá các chủng loại tiêu đen và tiêu trắng tại những nước sản xuất lớn đều giữ nguyên so với lần cập nhật trước.

Tiêu đen Lampung của Indonesia hiện có giá 6.760 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 được chào bán với giá 5.700 USD/tấn, thấp hơn 1.060 USD/tấn so với sản phẩm cùng nhóm của Indonesia.

Malaysia tiếp tục là thị trường có giá tiêu đen cao nhất. Tiêu đen Kuching ASTA tại đây giữ mức 9.300 USD/tấn.

Đối với hàng Việt Nam, tiêu đen loại 500 g/l đạt 5.970 USD/tấn. Sản phẩm loại 550 g/l cao hơn 80 USD/tấn, đạt 6.050 USD/tấn.

Giá tiêu trắng cũng đồng loạt đi ngang. Tiêu trắng Malaysia ASTA dẫn đầu với 12.200 USD/tấn, tiếp đến là tiêu trắng Muntok Indonesia ở mức 9.317 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam được chào bán với giá 8.350 USD/tấn.

Nhìn tổng thể, giá tiêu thế giới hôm nay 4/8/2026 chưa có tín hiệu tăng hoặc giảm rõ rệt. Khoảng cách giữa các nước vẫn khá lớn, phản ánh sự khác biệt về chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm và từng thị trường xuất khẩu.

Lượng tiêu xuất khẩu quý II tăng hơn 20% so với quý trước

Bức tranh xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam trong quý II/2026 ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về sản lượng. Tổng lượng hàng xuất khẩu đạt 79,8 nghìn tấn, tăng 20,8% so với quý I. Kim ngạch đạt 519,3 triệu USD, tăng 20,6%.

Khi so với quý II/2025, kết quả lại có sự phân hóa. Sản lượng tăng 5,1% nhưng trị giá giảm 0,8%, cho thấy mức giá bình quân đã thấp hơn cùng kỳ.

Cụ thể, giá xuất khẩu bình quân trong quý II chỉ đạt 6.503 USD/tấn, giảm 0,2% so với quý I và giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Tiêu đen cùng tiêu đen xay tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm 84,1% cơ cấu xuất khẩu. Tỷ trọng này tăng 0,7 điểm phần trăm so với mức 83,4% của một năm trước.

Trong nhóm sản phẩm chính, tiêu đen nguyên hạt tăng 5,8% về lượng; tiêu đen xay tăng 7,7%; tiêu trắng xay tăng 3,3%. Tiêu trắng nguyên hạt là mặt hàng duy nhất giảm, với mức giảm 8,3%.

Lũy kế nửa đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 100,2 nghìn tấn tiêu đen, mang về 651,1 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng 19,1% và trị giá tăng 15,6%.

Dù sản lượng tăng khá tốt, đà giảm của giá xuất khẩu bình quân vẫn là yếu tố cần được theo dõi. Muốn cải thiện giá trị thu về, ngành hồ tiêu cần nâng tỷ trọng hàng chế biến và các sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng cao.