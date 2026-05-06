Thị trường Giá tiêu hôm nay 5/6: Hồ tiêu trong nước tăng đồng loạt, cao nhất 140.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay ghi nhận diễn biến tích cực khi thị trường trong nước đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg tại các vùng sản xuất trọng điểm. Trong khi đó, giá tiêu thế giới nhìn chung ổn định, chỉ riêng Indonesia giảm nhẹ.

Giá tiêu hôm nay trên thế giới duy trì ổn định

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm 0,59% xuống còn 7.091 USD/tấn. Ngược lại, các thị trường lớn khác vẫn giữ nguyên mức giá so với hôm trước.

Tiêu đen Brazil ASTA 570 hiện ở mức 6.025 USD/tấn, tiêu đen Malaysia đạt 9.350 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục duy trì trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok Indonesia giảm 0,6% xuống 9.151 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia và Việt Nam lần lượt giữ ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn.

Giới chuyên môn cho rằng giá tiêu Indonesia chịu áp lực do lo ngại sản lượng vụ mới bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi kéo dài.

Giá tiêu trong nước hôm nay 5/6/2026 đồng loạt tăng

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 5/6 tiếp tục khởi sắc với mức tăng 1.000 đồng/kg tại hầu hết các địa phương.

Đắk Lắk: 140.000 đồng/kg.

Đắk Nông: 140.000 đồng/kg.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 138.000 đồng/kg.

Gia Lai: 137.000 đồng/kg.

Bình Phước: 137.000 đồng/kg.

Đồng Nai: 137.000 đồng/kg.

Hiện giá tiêu hôm nay dao động từ 137.000 - 140.000 đồng/kg, trong đó Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Nhận định giá tiêu thời gian tới

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2026 dự kiến đạt khoảng 530.000 tấn, giảm 1% so với năm trước.

Nguồn cung toàn cầu vẫn ở mức thấp trong khi nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn như Mỹ và Trung Quốc đang phục hồi. Đây là yếu tố giúp giá tiêu duy trì mặt bằng cao.

Trong ngắn hạn, thị trường được dự báo tiếp tục ổn định khi nguồn cung chưa thực sự dư thừa, nhưng khả năng xuất hiện những đợt tăng mạnh là không lớn.