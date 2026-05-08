Thị trường Giá tiêu hôm nay 5/8/2026: Trong nước cao nhất 141.000 đồng/kg, thế giới phân hóa nhẹ Cập nhật giá tiêu hôm nay 5/8/2026: thị trường nội địa chưa thoát khỏi xu hướng "lặng sóng" khi giá thu mua tại các tỉnh trọng điểm vẫn nằm trong vùng 138.000 – 141.000 đồng/kg.

Thế giới: Indonesia tăng – giảm trái chiều giữa tiêu đen và tiêu trắng

Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) trong phiên gần nhất cho thấy tiêu đen Lampung (Indonesia) là mặt hàng duy nhất tăng giá, cộng thêm 32 USD/tấn (+0,47%) để đạt 6.792 USD/tấn.

Trong khi đó, mặt bằng giá tại các nước sản xuất chủ chốt khác gần như bất động. Tiêu đen Brazil ASTA 570 tiếp tục được giao dịch quanh 5.700 USD/tấn; tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia neo tại 9.300 USD/tấn. Hàng xuất khẩu của Việt Nam loại 500 g/l chào giá 5.970 USD/tấn, loại 550 g/l ở mức 6.050 USD/tấn.

Bảng giá tiêu đen thế giới ngày 5/8 (USD/tấn):

Chủng loại Mức giá Biến động Lampung – Indonesia 6.792 +0,47% Brazil ASTA 570 5.700 Không đổi Kuching ASTA – Malaysia 9.300 Không đổi Việt Nam 500 g/l 5.970 Không đổi Việt Nam 550 g/l 6.050 Không đổi

Đáng chú ý, tiêu trắng Muntok của Indonesia điều chỉnh giảm 17 USD/tấn (-0,29%), lùi về 9.300 USD/tấn. Tiêu trắng của Việt Nam và Malaysia không ghi nhận thay đổi, lần lượt đứng ở 8.350 USD/tấn và 12.200 USD/tấn.

Bảng giá tiêu trắng thế giới ngày 5/8 (USD/tấn):

Chủng loại Mức giá Biến động Muntok – Indonesia 9.300 -0,29% Malaysia ASTA 12.200 Không đổi Việt Nam 8.350 Không đổi

Trong nước: Đắk Nông giữ ngôi đầu với 141.000 đồng/kg

Quay lại thị trường nội địa, ghi nhận sáng 5/8 cho thấy giá hồ tiêu tại các vùng nguyên liệu không có điều chỉnh mới, tiếp tục chuỗi ngày giao dịch ổn định.

Mức cao nhất cả nước thuộc về Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) với 141.000 đồng/kg. Nông dân Đắk Lắk đang bán tiêu quanh 140.000 đồng/kg. Nhóm còn lại gồm Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cùng phổ biến ở ngưỡng 138.000 đồng/kg.

Địa phương Giá ngày 5/8 (đồng/kg) So với hôm qua Đắk Nông 141.000 Đi ngang Đắk Lắk 140.000 Đi ngang Gia Lai 138.000 Đi ngang Bình Phước 138.000 Đi ngang Đồng Nai 138.000 Đi ngang Bà Rịa – Vũng Tàu 138.000 Đi ngang

Bức tranh cung – cầu hồ tiêu quốc tế

Trong báo cáo tuần cuối tháng 7, IPC đánh giá thị trường hồ tiêu toàn cầu vận động trái chiều nhưng tổng thể vẫn giữ được sự ổn định. Triển vọng ngắn hạn nghiêng về trạng thái cân bằng, với hai trụ đỡ chính là giá xuất khẩu vững chắc từ Việt Nam và nguồn cung Brazil đang hồi phục dần.

Điểm nhấn của tuần thuộc về Ấn Độ, nơi giá tiêu bật tăng mạnh nhờ đồng rupee lên giá khoảng 1% so với USD, giúp duy trì tâm lý lạc quan. Trái lại, Indonesia chứng kiến cả giá nội địa lẫn giá xuất khẩu đi xuống sau khi đồng Rupiah mạnh lên tương đương khoảng 1% so với đồng đô la Mỹ.

Tại Malaysia, vụ thu hoạch vẫn đang tiến hành ở nhiều khu vực, song giá cả trong nước và xuất khẩu không xáo trộn. Sri Lanka cũng trải qua một kỳ báo cáo êm ả với giá giữ nguyên trên toàn thị trường.

Về phía Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu ổn định trong kỳ, còn các chủng loại khác tăng giá nhờ đơn hàng xuất khẩu đều và cuộc đua gom nguyên liệu giữa các nhà chế biến. Tiêu đen Brazil hạ nhẹ, trong khi tiêu đen Campuchia và tiêu trắng Trung Quốc chỉ dao động không đáng kể.

Ngoài ra, thống kê mới nhất cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 3.156 tấn hồ tiêu trong giai đoạn tháng 1 – 5/2026. Việt Nam là đối tác cung ứng số một với 1.671 tấn, tương đương hơn 50% tổng kim ngạch; các nguồn còn lại gồm Brazil, Madagascar, Ấn Độ và Hàn Quốc, phản ánh chiến lược đa dạng hóa nhà cung cấp của quốc gia này.