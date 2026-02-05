Giá tiêu hôm nay 5/2: Xuất khẩu tăng 66,2%, duy trì mức 151.000 đồng/kg Thị trường hồ tiêu trong nước ổn định ở mức 149.000 – 151.000 đồng/kg. Xuất khẩu tháng 1/2026 đạt 139 triệu USD, tăng trưởng 66,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá hồ tiêu hôm nay (5/2) tại thị trường nội địa tiếp tục duy trì đà ổn định, dao động trong khoảng 149.000 – 151.000 đồng/kg. Đáng chú ý, hoạt động xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng đột biến ngay trong tháng đầu năm 2026, phản ánh nhu cầu phục hồi mạnh mẽ từ các thị trường quốc tế.

Diễn biến giá hồ tiêu trong nước ngày 5/2

Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, mặt bằng giá thu mua hồ tiêu sáng nay không có biến động so với phiên giao dịch trước đó. Sự phân hóa về giá vẫn duy trì nhẹ giữa các khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Khu vực Giá thu mua (VND/kg) Đắk Lắk 151.000 Đắk Nông (Lâm Đồng) 151.000 Gia Lai 149.000 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP. HCM) 149.000 Đồng Nai 149.000

Biến động trái chiều trên thị trường thế giới

Dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho thấy thị trường thế giới đang có sự phân hóa. Giá tiêu đen Indonesia ghi nhận mức tăng nhẹ 0,12% (tương đương 8 USD/tấn), lên mức 6.740 USD/tấn. Ngược lại, tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm 0,81% (50 USD/tấn), hiện giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l giữ ổn định trong khoảng 6.400 – 6.600 USD/tấn. Ở phân khúc tiêu trắng, giá Muntok Indonesia đạt 9.275 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam duy trì ở mức 9.150 USD/tấn. Malaysia vẫn là quốc gia chào bán hồ tiêu với mức giá cao nhất thế giới, đạt 12.000 USD/tấn đối với tiêu trắng.

Xuất khẩu hồ tiêu tháng 1/2026 tăng trưởng mạnh

Theo thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 01/2026, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 21.743 tấn hồ tiêu các loại. Trong đó, tiêu đen chiếm ưu thế với 17.557 tấn, phần còn lại là tiêu trắng với 4.186 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 139,0 triệu USD, tăng mạnh 66,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Về thị trường tiêu thụ, Mỹ tiếp tục giữ vững vị trí là khách hàng lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam với 5.154 tấn, chiếm 23,7% thị phần. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc có sự bứt phá mạnh mẽ khi nhập khẩu 3.339 tấn, tăng 53,2% so với tháng trước.

Thách thức từ Nghị định 46/2026/NĐ-CP

Bên cạnh những tín hiệu tích cực về kim ngạch, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hồ tiêu đang đối mặt với áp lực chính sách. Nghị định 46/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/01/2026 (thay thế Nghị định 15/2018/NĐ-CP) đang gây ra một số khó khăn nhất định trong khâu vận hành.

Việc áp dụng quy định mới vào giai đoạn cận Tết Nguyên đán – thời điểm lưu lượng hàng hóa đạt đỉnh – trong khi các văn bản hướng dẫn chi tiết chưa được ban hành đầy đủ đã gây áp lực lên chuỗi cung ứng. VPSA đã kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có lộ trình và cơ chế chuyển tiếp phù hợp để bảo đảm mục tiêu quản lý an toàn thực phẩm mà không gây gián đoạn hoạt động thương mại của ngành.