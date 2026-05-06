Thị trường Giá tiêu hôm nay 6/5/2026: Xuất khẩu tiêu đen Q1 tăng 42,2% Giá tiêu hôm nay 6/5/2026 trong nước giữ 142.500 đồng/kg, xuất khẩu tiêu đen Quý I/2026 tăng 42,2% về lượng đạt 288,7 triệu USD, tiêu Việt Nam giữ vững vị thế dù tiêu Indonesia giảm.

Giá tiêu hôm nay 6/5/2026 đi ngang ở mức 142.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay ngày 6/5/2026 trung bình ở mức 142.500 VNĐ/kg, không thay đổi so với ngày hôm trước trên cả 5 vùng trồng trọng điểm.

Đắk Lắk và Đắk Nông giữ mức cao nhất 144.000 đồng/kg, Bà Rịa - Vũng Tàu 142.500 đồng/kg, Bình Phước 142.000 đồng/kg và Gia Lai 140.000 đồng/kg.

Mức giá tiêu nội địa hiện tại đã neo cao trong nhiều phiên liên tiếp, mang lại biên lợi nhuận tốt cho nông dân các vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Tiêu đen chiếm 66,3% tổng xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam

Theo bà Hoàng Thị Liên - Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, tiêu đen tiếp tục khẳng định vai trò là mặt hàng chiến lược, chiếm tỷ trọng áp đảo hơn 66,3% tổng lượng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam.

Quý I/2026 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ khi sản lượng đạt 43,8 nghìn tấn, tương đương 288,7 triệu USD, tăng 42,2% về lượng và 38,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tốc độ tăng trưởng ấn tượng, phản ánh sức cạnh tranh của hồ tiêu Việt Nam tại các thị trường lớn.

Dù cạnh tranh trên thị trường vẫn ở mức cao và giá xuất khẩu có xu hướng đi ngang quanh mức 7.443 USD/tấn, tiêu đen Việt Nam vẫn duy trì sức hút lớn nhờ lợi thế về quy mô sản xuất và uy tín chất lượng.

Tại thị trường nội địa, giá tiêu đen tại các vùng trồng trọng điểm như Đắk Lắk, Đắk Nông liên tục neo ở mức cao, dao động từ 138.000 đến 142.000 đồng/kg vào cuối tháng 4/2026 và hiện đã đạt 144.000 đồng/kg, mang lại lợi nhuận phấn khởi cho người nông dân.

Bảng giá tiêu hôm nay 6/5/2026 trong nước

Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi Gia Lai 140.000 0 Bà Rịa - Vũng Tàu 142.500 0 Đắk Lắk 144.000 0 Bình Phước 142.000 0 Đắk Nông 144.000 0

Giá tiêu thế giới: Indonesia giảm 0,33% về 6.947 USD/tấn

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia được giao dịch ở mức 6.947 USD/tấn, giảm 0,33% (tương ứng 19 USD/tấn) so với ngày trước đó.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá tiêu nhìn chung vẫn đi ngang. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được báo giá ở mức 6.100 USD/tấn, tiêu đen Malaysia đạt 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu cũng ổn định trong khoảng 6.100 – 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 6/5/2026

Quốc gia Tiêu đen (USD/tấn) Tiêu trắng (USD/tấn) Việt Nam 6.100 – 6.200 9.000 Indonesia 6.947 (▼0,33%) 9.153 (▼0,33%) Brazil (ASTA 570) 6.100 — Malaysia 9.300 12.200

Cùng thời điểm khảo sát, tiêu trắng Muntok của Indonesia được giao dịch với giá 9.153 USD/tấn, giảm 0,33% (25 USD/tấn) so với ngày hôm trước. Tại Việt Nam và Malaysia, giá tiêu trắng lần lượt đứng ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn, không ghi nhận biến động mới.

Tiêu trắng Malaysia tiếp tục giữ vị thế cao nhất thế giới, đắt hơn tiêu trắng Việt Nam tới 3.200 USD/tấn (gần 36%) nhờ chất lượng và quy trình chế biến đặc thù.

Thị trường tiêu đen toàn cầu hướng tới 6 tỷ USD năm 2028

Không chỉ dừng lại ở xuất khẩu thô, thị trường tiêu đen toàn cầu dự kiến sẽ tăng quy mô từ 3,9 tỷ USD (năm 2020) lên xấp xỉ 6 tỷ USD vào năm 2028. Xu hướng này mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc đẩy mạnh chế biến sâu, cung cấp tinh dầu hạt tiêu cho ngành mỹ phẩm, thực phẩm và dược phẩm – những lĩnh vực có giá trị gia tăng rất cao. Đây là hướng đi giúp ngành hồ tiêu Việt Nam thoát khỏi mô hình xuất khẩu nguyên liệu thô đơn thuần và nâng tầm chuỗi giá trị.

Dù đang đứng ở đỉnh cao về kim ngạch, ngành hồ tiêu Việt Nam đang đối mặt với những thách thức chưa từng có từ các rào cản kỹ thuật. Các thị trường cao cấp như Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Hàn Quốc ngày càng siết chặt quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (MRLs). Văn phòng SPS Việt Nam cho biết trong năm 2025, riêng thị trường EU đã đưa ra 66 cảnh báo đối với hồ tiêu và gia vị, trong đó Việt Nam nhận 6 cảnh báo. Những nguy cơ về nhiễm sudan hay dư lượng hóa chất vượt ngưỡng có thể khiến hàng hóa bị tiêu hủy ngay tại cảng đích.

Để giữ vững vị thế, ngành hồ tiêu Việt Nam đang xác định mục tiêu chuyển dịch từ tăng trưởng về "lượng" sang tập trung vào "chất". Giải pháp then chốt là sự liên kết chặt chẽ theo mô hình "5 nhà": Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp và hợp tác xã. Ông Ngô Xuân Nam - Phó giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho biết xu hướng sản xuất bền vững và phát triển chuỗi giá trị hồ tiêu carbon thấp đang trở thành yêu cầu bắt buộc. Khách hàng quốc tế không chỉ quan tâm đến hương vị mà còn đòi hỏi sự minh bạch trong truy xuất nguồn gốc và khả năng tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường.