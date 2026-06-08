Thị trường Giá tiêu hôm nay 6/8/2026: Mặt bằng 138.000 – 141.000 đồng/kg, bên mua và bán cùng thận trọng Giá tiêu hôm nay 6/8/2026 tiếp tục ổn định trên thị trường nội địa, với mức cao nhất 141.000 đồng/kg và thấp nhất 138.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu tại Ấn Độ cũng giữ nguyên ở các chủng loại chính.

Thị trường trong nước chưa hình thành xu hướng mới

Giá hồ tiêu sáng 6/8 không tăng, không giảm tại các khu vực sản xuất trọng điểm. Mức thu mua trung bình tiếp tục được duy trì ở 139.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông thuộc tỉnh Lâm Đồng có giá cao nhất, đạt 141.000 đồng/kg. So với nhóm địa bàn cuối bảng, giá tại đây cao hơn 3.000 đồng/kg.

Đắk Lắk đứng ở vị trí tiếp theo với mức thu mua 140.000 đồng/kg. Đây là địa phương duy nhất ngoài khu vực Đắk Nông duy trì giá từ 140.000 đồng/kg trở lên.

Tại Gia Lai, hồ tiêu được giao dịch ở mức 138.000 đồng/kg. Giá tương tự được ghi nhận tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc TP.HCM và khu vực Bình Phước thuộc tỉnh Đồng Nai.

Như vậy, bảng giá trong nước hôm nay tiếp tục phân thành ba mức chính là 138.000 đồng/kg, 140.000 đồng/kg và 141.000 đồng/kg. Biên độ chênh lệch giữa các vùng vẫn giữ ở 3.000 đồng/kg.

Thị trường đi ngang phản ánh tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp thu mua. Phần lớn đơn vị chỉ bổ sung nguyên liệu theo tiến độ thực hiện hợp đồng, thay vì đẩy mạnh mua dự trữ.

Nguồn cung sau vụ thu hoạch đã giảm dần, qua đó hạn chế áp lực bán. Tuy nhiên, việc sức mua chưa tăng tương ứng khiến giá hồ tiêu chưa đủ điều kiện để bước vào một nhịp tăng mới.

Giá tiêu tại Ấn Độ tiếp tục đứng yên

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại Ấn Độ chưa xuất hiện thay đổi so với ngày trước đó.

Tiêu GARBLED giữ giá 71.400 rupee/tạ, tương đương khoảng 203.947 đồng/kg. Tiêu UNGARBLED được giao dịch ở mức 69.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 198.235 đồng/kg.

Loại tiêu Gram/lít có giá 68.400 rupee/tạ, tương đương khoảng 195.378 đồng/kg. Đây là mức thấp nhất trong ba chủng loại được theo dõi.

Khoảng cách giữa tiêu GARBLED và tiêu Gram/lít hiện là 3.000 rupee/tạ. Trong khi giá gốc bằng đồng rupee không đổi, mức quy đổi sang đồng Việt Nam vẫn có thể biến động theo tỷ giá.

Nhìn chung, giá tiêu hôm nay 6/8/2026 đang được nâng đỡ bởi nguồn hàng không còn dồi dào. Dù vậy, thị trường cần thêm lực mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu trước khi có thể vượt khỏi vùng giá hiện tại.