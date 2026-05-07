Thị trường Giá tiêu hôm nay 7/5/2026: Đi ngang ở 142.500 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 7/5/2026 đi ngang ở tất cả các vùng trồng trọng điểm, trung bình 142.500 đồng/kg, không thay đổi so với phiên 6/5. Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu thị trường với 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay đứng yên ở mọi vùng

Giá tiêu hôm nay 7/5/2026 tại các khu vực trồng trọng điểm giữ nguyên so với phiên trước, mức trung bình cả nước duy trì ở 142.500 đồng/kg. Đây là phiên thứ hai liên tiếp giá tiêu nội địa đi ngang, phản ánh trạng thái cân bằng cung – cầu sau giai đoạn biến động trước đó.

Đắk Lắk và Đắk Nông cùng dẫn đầu thị trường với mức 144.000 đồng/kg, vượt mặt bằng chung 1.500 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu giao dịch ở 142.500 đồng/kg, Bình Phước ở 142.000 đồng/kg và Gia Lai có giá thấp nhất ở 140.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất duy trì 4.000 đồng/kg, mức chênh lệch ổn định nhiều phiên gần đây.

Bảng giá tiêu các khu vực ngày 7/5/2026

Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi Đắk Lắk 144,000 0 Đắk Nông 144,000 0 Bà Rịa – Vũng Tàu 142,500 0 Bình Phước 142,000 0 Gia Lai 140,000 0 Trung bình 142,500 0

Giá tiêu thế giới phân hóa giữa các nước sản xuất

Theo dữ liệu Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia đảo chiều tăng nhẹ 0,12% tương đương 8 USD/tấn so với phiên trước, lên 6.955 USD/tấn. Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giao dịch ở 6.100 USD/tấn, tiêu đen Malaysia ở 9.300 USD/tấn – cả hai cùng đi ngang.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu giữ nguyên ở 6.100 – 6.200 USD/tấn cho các loại 500 g/l và 550 g/l. Tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 0,12% tương đương 11 USD/tấn lên 9.164 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam ổn định ở 9.000 USD/tấn, tiêu trắng Malaysia ở 12.200 USD/tấn.

Xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam tháng 4 đạt 31.053 tấn

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), tháng 4/2026 Việt Nam xuất khẩu 31.053 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch đạt 193,1 triệu USD. Trong đó, tiêu đen đạt 27.408 tấn, tiêu trắng đạt 3.645 tấn. So với tháng 4/2025, lượng xuất khẩu tăng 16,8%, còn so với tháng 3/2026 lượng xuất khẩu tăng 1,4% tuy nhiên kim ngạch giảm 3,1%.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam với 7.272 tấn, giảm 9,8% so với tháng 3 nhưng vẫn chiếm 23,4% tổng lượng xuất khẩu trong tháng. Trung Quốc đứng thứ hai với 4.561 tấn, tăng 24,5%. UAE đạt 1.735 tấn (+54,1%), Ấn Độ 1.427 tấn (+54,1%), Ai Cập 1.244 tấn (-4,2%), Thái Lan 1.227 tấn (+4,0%), Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh 165% lên 1.097 tấn. Hà Lan giảm 14,7% còn 918 tấn và Đức giảm 18,7% còn 850 tấn.

Lũy kế 4 tháng đầu năm tăng 31,2% về lượng

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 97.403 tấn hồ tiêu các loại với kim ngạch 623,0 triệu USD, tăng 31,2% về lượng và 22,0% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Khối doanh nghiệp thành viên VPSA xuất khẩu 77.414 tấn, chiếm 79,5% tổng lượng xuất khẩu của cả nước.

Châu Mỹ là khu vực xuất khẩu lớn nhất với 26.439 tấn, tăng 43,4% và chiếm 27,1% tổng lượng. Riêng Mỹ đạt 24.131 tấn (+44,6%). Châu Á đứng thứ hai với 45.555 tấn (+37,5%), chiếm 46,8% – nổi bật là Trung Quốc đạt 13.124 tấn, tăng tới 289,3%. Thái Lan đạt 4.363 tấn (+143,6%), Philippines 3.134 tấn (+46,2%), Hong Kong 2.848 tấn (+28,2%). Ấn Độ giảm 34,6% còn 3.883 tấn.

Xuất khẩu sang châu Âu đạt 19.153 tấn (+3,4%), Hà Lan tăng 54,4% lên 2.882 tấn, Nga tăng 21,3% lên 1.996 tấn, Đức giảm 33,6% còn 3.272 tấn. Châu Phi đạt 6.256 tấn (+50,5%), Ai Cập đạt 3.177 tấn (+116,1%).

Doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu dẫn đầu

Olam Việt Nam dẫn đầu xuất khẩu hồ tiêu tháng 4/2026 với 3.063 tấn (+0,7%). Phúc Sinh đứng thứ hai với 2.010 tấn (-32,8%), Haprosimex JSC đạt 1.875 tấn (+4,5%), Pearl Group đạt 1.731 tấn (-6,5%), Nedspice Việt Nam đạt 1.692 tấn (-2,0%). Intimex Group ghi nhận mức tăng đột biến 130,2%, đạt 1.181 tấn.

Tính lũy kế 4 tháng đầu năm, Olam Việt Nam vẫn dẫn đầu với 8.228 tấn (+7,0%). Phúc Sinh đạt 7.892 tấn (+11,4%), Nedspice 6.503 tấn (-2,0%), Haprosimex JSC 6.409 tấn (+61,2%), Simexco Đắk Lắk 5.706 tấn (+58,8%). Khối doanh nghiệp ngoài VPSA xuất khẩu 19.989 tấn, tăng tới 133,4% so với cùng kỳ – diễn biến đáng chú ý của thị trường hồ tiêu năm nay.