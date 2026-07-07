Thị trường Giá tiêu hôm nay 7/7/2026: Sau nhịp giảm đầu tháng, thị trường giữ ổn định Giá tiêu hôm nay 7/7/2026 trong nước đi ngang ở mức 133.000 - 135.000 đồng/kg. Giá tiêu thế giới tiếp tục ổn định, Việt Nam xuất khẩu hơn 145.000 tấn trong 6 tháng đầu năm.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu hôm nay 7/7/2026 tại các vùng sản xuất trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Mức thu mua hồ tiêu trong nước đang dao động từ 133.000 - 135.000 đồng/kg.

So với ngày đầu tháng 7, giá hồ tiêu đã giảm từ 3.000 - 4.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sau đợt điều chỉnh này, thị trường đã duy trì trạng thái đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu đạt 135.000 đồng/kg. Lâm Đồng cũng giữ mức 135.000 đồng/kg. Gia Lai và TP.HCM cùng ở mức 134.000 đồng/kg. Đồng Nai ghi nhận giá 133.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá hiện tại cho thấy thị trường đang tạm ổn định sau giai đoạn giảm nhanh. Người bán chưa chịu áp lực xả hàng mạnh, còn bên mua vẫn theo dõi thêm tín hiệu từ xuất khẩu và giá thế giới.

Bảng giá hồ tiêu trong nước ngày 7/7

Địa phương Giá thu mua So với đầu tháng 7 Đắk Lắk 135.000 đồng/kg Giảm từ 139.000 đồng/kg, sau đó ổn định từ ngày 3/7 Lâm Đồng 135.000 đồng/kg Giảm từ 139.000 đồng/kg xuống 135.000 đồng/kg Gia Lai 134.000 đồng/kg Giảm từ 137.000 đồng/kg xuống 134.000 đồng/kg TP.HCM 134.000 đồng/kg Giảm từ 137.000 đồng/kg xuống 134.000 đồng/kg Đồng Nai 133.000 đồng/kg Giảm từ 137.000 đồng/kg xuống 133.000 đồng/kg

Giá tiêu thế giới ngày 7/7

Giá tiêu thế giới hôm nay tiếp tục không có biến động mới. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, các thị trường xuất khẩu lớn vẫn giữ nguyên mức giá so với phiên trước.

Tại Indonesia, tiêu đen Lampung ở mức 7.121 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok đạt 9.253 USD/tấn. Đây là hai mặt hàng đại diện cho nhóm tiêu đen và tiêu trắng của Indonesia trên thị trường quốc tế.

Brazil duy trì tiêu đen ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn. Malaysia giữ tiêu đen Kuching ASTA ở mức 9.350 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Với Việt Nam, giá tiêu đen loại 500 g/l đạt 6.100 USD/tấn. Tiêu đen loại 550 g/l đạt 6.200 USD/tấn. Tiêu trắng tiếp tục ở mức 9.000 USD/tấn.

Bảng giá tiêu thế giới mới nhất

Quốc gia Loại tiêu Giá hôm nay Indonesia Tiêu đen Lampung 7.121 USD/tấn Indonesia Tiêu trắng Muntok 9.253 USD/tấn Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.900 USD/tấn Malaysia Tiêu đen Kuching ASTA 9.350 USD/tấn Malaysia Tiêu trắng ASTA 12.250 USD/tấn Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 6.100 USD/tấn Việt Nam Tiêu đen 550 g/l 6.200 USD/tấn Việt Nam Tiêu trắng 9.000 USD/tấn

Xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, trong tháng 6/2026, Việt Nam xuất khẩu 23.103 tấn hồ tiêu, với kim ngạch 151,3 triệu USD.

So với tháng 5/2026, lượng xuất khẩu giảm 8,2%, còn kim ngạch giảm 8,9%. So với tháng 6/2025, lượng xuất khẩu chỉ giảm nhẹ 1,4%.

Tính chung nửa đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 145.686 tấn hồ tiêu. Tổng kim ngạch đạt 940,5 triệu USD, tăng 17,4% về lượng và tăng 10,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu này cho thấy xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam vẫn giữ được nền tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm. Đây là yếu tố có thể giúp thị trường trong nước hạn chế áp lực giảm sâu trong thời gian tới.

Xu hướng giá tiêu trong ngắn hạn

Giá tiêu hôm nay 7/7/2026 đang cho thấy trạng thái cân bằng. Sau khi giảm mạnh đầu tháng, thị trường chưa có thêm tín hiệu mới để hình thành một nhịp tăng rõ ràng.

Trong ngắn hạn, giá hồ tiêu có thể tiếp tục dao động quanh vùng 133.000 - 135.000 đồng/kg. Các yếu tố cần theo dõi gồm nhu cầu mua hàng từ doanh nghiệp xuất khẩu, lượng hàng còn trong dân và diễn biến giá tại các thị trường Indonesia, Brazil, Malaysia.

Nếu xuất khẩu cải thiện trong tháng 7, giá tiêu trong nước có thể được hỗ trợ trở lại. Nếu giao dịch vẫn chậm, xu hướng đi ngang có thể kéo dài thêm.