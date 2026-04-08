Thị trường Giá tiêu hôm nay 8/4: Giảm nhẹ, cao nhất 139.000 đồng Cập nhật giá tiêu hôm nay 8/4/2026: giảm 500-1.000 đồng/kg, trung bình 138.300 đồng/kg. Biến động thị trường trong nước và quốc tế chi tiết

Giá tiêu hôm nay 8/4/2026: Giảm tại các tỉnh trọng điểm

Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay (8/4) giảm 500 - 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Mức trung bình toàn thị trường đạt 138.300 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai giá tiêu ở mức 138.000 đồng/kg (giảm 500 đồng). Bà Rịa - Vũng Tàu giảm mạnh nhất 1.000 đồng, xuống 138.000 đồng/kg.

Đắk Lắk niêm yết cao nhất vùng với 139.000 đồng/kg, giảm 500 đồng.

Bình Phước giao dịch 138.000 đồng/kg, giảm 500 đồng. Đắk Nông ở mức 138.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng.

Giá tiêu hôm nay 8/4: Giảm nhẹ, cao nhất 139.000 đồng

Giá tiêu hôm nay trên thị trường thế giới

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu đen Indonesia giảm 0,32% (23 USD/tấn) xuống 7.083 USD/tấn. Giá tiêu tại các nước sản xuất hàng đầu khác đi ngang: tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.150 USD/tấn, tiêu đen Malaysia đạt 9.300 USD/tấn. Tại Việt Nam, giá tiêu hôm nay xuất khẩu dao động 6.000 – 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Bảng giá tiêu đen thế giới ngày 8/4

Loại tiêu đen Giá (USD/tấn) Thay đổi Lampung (Indonesia) 7.083 -0,32% Brazil ASTA 570 6.150 0% Kuching Malaysia ASTA 9.300 0% Việt Nam (500 g/l) 6.000 - 6.100 0%

Giá tiêu trắng thế giới

Giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm 0,33% (31 USD/tấn) so với ngày trước, đạt 9.331 USD/tấn. Tại Việt Nam và Malaysia, giá tiêu trắng xuất khẩu ổn định ở mức 8.900 USD/tấn và 12.200 USD/tấn.

Loại tiêu trắng Giá (USD/tấn) Thay đổi Muntok Indonesia 9.331 -0,33% Malaysia ASTA 12.200 0% Việt Nam 8.900 0%

Cập nhật thị trường hồ tiêu toàn cầu

Theo IPC, đầu tháng 4, thị trường hồ tiêu ghi nhận phản ứng trái chiều giữa các quốc gia sản xuất chính. Ngày lễ Thứ Sáu Tuần Thánh được tổ chức tại một số chợ Kitô giáo trong tuần trước đã góp phần tạo nhịp độ giao dịch chậm rãi hơn.

Tại Ấn Độ, thị trường đang trong chu kỳ điều chỉnh, giá tiêu nội địa và xuất khẩu đều giảm hai tuần liên tiếp. Diễn biến này phản ánh quá trình bình thường hóa sau khi giá ổn định ở mức cao trước đó.

Sau hai tuần ổn định, thị trường Indonesia tăng mạnh, giá giao dịch trong nước và quốc tế đều ghi nhận tăng. Xu hướng này cho thấy tâm lý thị trường được cải thiện và niềm tin vào các yếu tố cơ bản được duy trì.

Thị trường Malaysia ghi nhận điều chỉnh nhẹ về giá nội địa, trong khi giá xuất khẩu hầu như không đổi, cho thấy sự ổn định liên tục trong vị thế thương mại quốc tế.

Tại Sri Lanka, dù đồng Rupee mất giá gần 1% so với USD (315,09 LKR/USD), giá tiêu trong nước vẫn ổn định.

Tại Việt Nam, giá tiêu hôm nay trong nước tăng nhưng giá xuất khẩu lại giảm trong cùng kỳ. Sự khác biệt này có thể phản ánh điều chỉnh ngắn hạn giữa điều kiện cung ứng trong nước và nhu cầu mua quốc tế.

Giá tiêu đen Brazil tăng mạnh, trong khi Campuchia giảm nhẹ. Thị trường tiêu trắng Trung Quốc vẫn ổn định, cho thấy điều kiện tương đối cân bằng ở một số nguồn cung thứ cấp.

Tháng 1/2026, Singapore xuất khẩu 192 tấn hồ tiêu. Pháp là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 75 tấn, tiếp theo là Malaysia, Bangladesh, Đức và Italy. Sự phân bổ này tiếp tục khẳng định vai trò của xuất khẩu đa dạng và bền vững, củng cố vị thế chiến lược của Singapore trong dòng chảy thương mại hạt tiêu khu vực và quốc tế.