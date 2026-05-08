Thị trường Giá tiêu hôm nay 8/5/2026: Việt Nam nhập khẩu tăng 90,8% trong 4 tháng Giá tiêu hôm nay 8/5/2026 đi ngang 142.500 đồng/kg. Việt Nam nhập khẩu hồ tiêu 4 tháng đầu năm tăng 90,8% lên 29.341 tấn, Campuchia dẫn đầu với 16.308 tấn

Việt Nam nhập 8.140 tấn hồ tiêu trong tháng 4/2026

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 4/2026 Việt Nam nhập khẩu 8.140 tấn hồ tiêu các loại với kim ngạch đạt 47,0 triệu USD. Cơ cấu nhập khẩu gồm tiêu đen 7.935 tấn và tiêu trắng 205 tấn.

So với cùng kỳ tháng 4/2025, lượng nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam tăng mạnh 43,1%. Tuy nhiên, so với tháng 3/2026 liền kề, lượng nhập khẩu giảm 21,1% và kim ngạch giảm 21,2%. Sự sụt giảm so với tháng trước phản ánh chu kỳ nhập khẩu theo mùa và biến động giá tiêu thế giới.

Campuchia tiếp tục là thị trường cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Việt Nam trong tháng 4/2026 với khối lượng đạt 4.622 tấn, giảm 31,2% so với tháng 3/2026 nhưng vẫn chiếm 56,8% tổng lượng nhập khẩu của tháng. Vị thế áp đảo của Campuchia khiến nước này trở thành đối tác chiến lược nhất trong chuỗi cung ứng hồ tiêu Việt Nam.

Brazil đứng thứ hai với 2.964 tấn, tăng 34,8% so với tháng trước – đối trọng đáng kể với nguồn cung Campuchia. Indonesia tụt xuống vị trí thấp với chỉ 306 tấn, giảm mạnh 70,1%. Diễn biến này cho thấy sự dịch chuyển nguồn cung trong khu vực Đông Nam Á.

Lũy kế 4 tháng đạt 29.341 tấn, kim ngạch 168 triệu USD

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 29.341 tấn hồ tiêu các loại với tổng kim ngạch đạt 168,0 triệu USD. Cơ cấu gồm tiêu đen 28.419 tấn và tiêu trắng 922 tấn. So với cùng kỳ năm 2025, lượng nhập khẩu tăng 90,8% và kim ngạch tăng 81,8% – mức tăng đột biến.

Giá đơn vị nhập khẩu hồ tiêu tính trung bình khoảng 5.726 USD/tấn (168 triệu USD chia 29.341 tấn). Tốc độ tăng kim ngạch chậm hơn lượng (81,8% so với 90,8%) hàm ý giá nhập khẩu trung bình giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Campuchia tiếp tục là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất cho Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 với khối lượng đạt 16.308 tấn, chiếm 55,6% tổng lượng nhập khẩu và tăng đột biến 755,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng phi thường, phản ánh sự dịch chuyển nguồn cung mạnh từ Campuchia sang Việt Nam để chế biến và tái xuất.

Brazil đứng thứ hai với 7.565 tấn, chiếm 25,8% thị phần nhập khẩu nhưng giảm 7,2% so với cùng kỳ. Indonesia đạt 3.844 tấn, giảm 10,4%. Tổng cộng ba nước Campuchia, Brazil và Indonesia đóng góp gần 95% nguồn cung hồ tiêu nhập khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026.

Olam Việt Nam dẫn đầu nhập khẩu trong tháng 4

Trong tháng 4/2026, Olam Việt Nam là doanh nghiệp nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất với 1.196 tấn, tăng 83,7% so với tháng trước. Tiếp theo là Nedspice Việt Nam đạt 595 tấn (tăng 35,5%), Gia vị Việt Nam đạt 587 tấn (tăng mạnh 111,9%). Khối doanh nghiệp ngoài VPSA nhập khẩu 4.619 tấn, giảm 35,5% so với tháng 3/2026.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, khối doanh nghiệp ngoài VPSA nhập khẩu lớn nhất với 18.572 tấn, chiếm 63,3% tổng lượng nhập khẩu và tăng tới 353,4% so với cùng kỳ. Trong nhóm doanh nghiệp thành viên VPSA, Olam Việt Nam dẫn đầu với 2.947 tấn (giảm 28,0%), Gia vị Việt Nam 1.711 tấn (+205,5%), Nedspice Việt Nam 1.571 tấn (+91,4%), Liên Thành 1.323 tấn (+132,9%), Ptexim Corp 808 tấn (giảm 28,4%).

Giá tiêu trong nước và thế giới đi ngang trên mọi vùng

Trên thị trường nội địa, giá tiêu hôm nay 8/5/2026 đứng yên so với phiên trước, mức trung bình 142.500 đồng/kg. Đắk Lắk và Đắk Nông cùng dẫn đầu với 144.000 đồng/kg, Bà Rịa – Vũng Tàu giao dịch ở 142.500 đồng/kg, Bình Phước ở 142.000 đồng/kg, Gia Lai có giá thấp nhất ở 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cũng không ghi nhận biến động mới. Theo IPC, tiêu đen Indonesia 6.955 USD/tấn, Brazil ASTA 570 ở 6.100 USD/tấn, Malaysia 9.300 USD/tấn, Việt Nam 6.100 – 6.200 USD/tấn cho loại 500 g/l và 550 g/l. Tiêu trắng Muntok 9.164 USD/tấn, Việt Nam 9.000 USD/tấn, Malaysia 12.200 USD/tấn.