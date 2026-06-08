Thị trường Giá tiêu hôm nay 8/6/2026 mới nhất: Cao nhất 140.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 8/6/2026 không có biến động so với phiên giao dịch trước. Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì mặt bằng giá từ 137.000 - 140.000 đồng/kg, trong khi giá tiêu thế giới cũng giữ nguyên tại các quốc gia sản xuất và xuất khẩu lớn.

Bảng giá tiêu hôm nay 8/6/2026

Địa phương Giá thu mua Gia Lai 137.000 đồng/kg Đồng Nai 137.000 đồng/kg TP Hồ Chí Minh 138.000 đồng/kg Đắk Lắk 140.000 đồng/kg Lâm Đồng 140.000 đồng/kg

Giá tiêu trung bình toàn quốc hiện đạt 138.400 đồng/kg.

Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam

Hoạt động xuất khẩu hồ tiêu tiếp tục duy trì ổn định với các mức giá:

Tiêu đen 500 g/l: 6.100 USD/tấn

Tiêu đen 550 g/l: 6.200 USD/tấn

Tiêu trắng ASTA: 9.000 USD/tấn

Các doanh nghiệp xuất khẩu hiện vẫn giữ giá chào bán tương đối cao nhờ nhu cầu quốc tế được cải thiện.

Diễn biến giá tiêu thế giới

Trên thị trường quốc tế, Indonesia tiếp tục giao dịch tiêu đen và tiêu trắng trong khoảng 7.091 - 9.151 USD/tấn.

Brazil giữ nguyên mức 6.025 USD/tấn sau đợt điều chỉnh giảm gần đây.

Nhìn chung, thị trường thế giới chưa xuất hiện yếu tố đủ mạnh để tạo ra biến động lớn về giá.

Giá tiêu hôm nay 8/6/2026 có tăng trong thời gian tới?

Các yếu tố hỗ trợ giá tiêu hiện nay gồm:

Nguồn cung hạn chế

Sản lượng hồ tiêu tại nhiều vùng trồng đang giảm dần do diện tích canh tác thu hẹp và ảnh hưởng thời tiết.

Xuất khẩu phục hồi

Nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn có tín hiệu tích cực hơn so với đầu năm.

Tâm lý người trồng tiêu ổn định

Nông dân chưa có xu hướng bán mạnh khi mặt bằng giá hiện vẫn ở mức cao.

Với các yếu tố trên, giá tiêu được dự báo sẽ tiếp tục dao động quanh ngưỡng 137.000 - 140.000 đồng/kg trong thời gian tới.