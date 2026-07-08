Thị trường Giá tiêu hôm nay 8/7/2026: Thị trường trong nước tăng đều, thế giới tiếp tục đi ngang Giá tiêu hôm nay 8/7/2026 tăng thêm 1.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm, đưa mức thu mua phổ biến lên 134.000 - 136.000 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng nay khởi sắc hơn khi giá tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và Đồng Nai cùng tăng. Trái lại, giá tiêu xuất khẩu trên thị trường thế giới vẫn ổn định tại hầu hết nguồn cung lớn.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Đắk Lắk ghi nhận giá tiêu 136.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Đây là mức giá cao nhất trong nhóm địa phương được khảo sát.

Đắk Nông, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, cũng tăng lên 136.000 đồng/kg. Sự đồng pha giữa Đắk Lắk và Đắk Nông giúp khu vực Tây Nguyên tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt mặt bằng giá tiêu nội địa.

Gia Lai đạt 135.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, khu vực hiện thuộc TP. Hồ Chí Minh, giá tiêu cũng lên 135.000 đồng/kg.

Bình Phước và Đồng Nai cùng đứng ở mức 134.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000 đồng/kg. Đây là hai khu vực có giá thấp nhất trong bảng khảo sát hôm nay.

Sau phiên tăng mới, giá tiêu trong nước hiện không còn địa phương nào dưới 134.000 đồng/kg. Diễn biến này giúp tâm lý thị trường tích cực hơn, nhất là trong bối cảnh giá thế giới vẫn chưa ghi nhận thay đổi rõ rệt.

Đà tăng nội địa đến từ mặt bằng cung hạn chế

Giá tiêu hôm nay 8/7/2026 tăng không quá mạnh nhưng lại có độ phủ rộng. Việc toàn bộ địa phương khảo sát cùng tăng 1.000 đồng/kg cho thấy thị trường thu mua đã có tín hiệu cải thiện.

Nguồn cung trong dân không còn quá dồi dào, trong khi người trồng tiêu có xu hướng giữ hàng khi giá vẫn neo ở vùng cao. Điều này giúp giá trong nước được hỗ trợ, dù thị trường xuất khẩu chưa thật sự sôi động.

Mức 136.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông hiện là mốc cao nhất của ngày. Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu theo sát với 135.000 đồng/kg, còn Bình Phước và Đồng Nai duy trì vùng 134.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới hôm nay 8/7/2026

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 7.121 USD/tấn. Mức giá này không thay đổi so với phiên trước.

Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục được chào bán ở mức 5.900 USD/tấn. Tiêu đen Malaysia giữ mức 9.350 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với nhiều nguồn cung khác.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l vẫn duy trì trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn. Việc giá xuất khẩu chưa đổi cho thấy các doanh nghiệp vẫn đang chờ thêm tín hiệu từ nhu cầu nhập khẩu.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia ổn định ở mức 9.253 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia được báo giá 12.250 USD/tấn, còn tiêu trắng Việt Nam ở mức 9.000 USD/tấn.

Thị trường hồ tiêu thế giới vẫn khá thận trọng. Các yếu tố hỗ trợ từ nguồn cung hạn chế chưa đủ mạnh để kéo giá tăng, do sức mua tại nhiều thị trường vẫn chậm. Vì vậy, giá tiêu nội địa dù tăng nhưng vẫn cần thêm động lực từ xuất khẩu để duy trì đà đi lên.

Với diễn biến hiện tại, giá tiêu hôm nay 8/7/2026 đang nghiêng về xu hướng tích cực trong nước. Mốc 136.000 đồng/kg sẽ tiếp tục là vùng giá đáng chú ý trong những phiên kế tiếp.