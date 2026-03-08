Giá tiêu hôm nay 8/3 tăng nhẹ lên 146.500 đồng/kg, thị trường nội địa diễn biến tích cực Giá hồ tiêu trong nước ngày 8/3 tăng 500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm, đẩy mức giá cao nhất lên 146.500 đồng/kg trong khi thị trường thế giới duy trì trạng thái đi ngang.

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 8/3 ghi nhận đà tăng nhẹ 500 đồng/kg tại nhiều địa phương trọng điểm, đưa mặt bằng giá thu mua dao động từ 144.500 – 146.500 đồng/kg. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung vụ mới bắt đầu được đưa ra thị trường nhưng lực cầu vẫn duy trì ổn định.

Chi tiết giá hồ tiêu tại thị trường nội địa

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu ghi nhận mức tăng đồng bộ 500 đồng/kg tại các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, đạt ngưỡng 146.500 đồng/kg. Đây hiện là mức giá cao nhất trên phạm vi cả nước trong phiên giao dịch hôm nay. Trong khi đó, tại Gia Lai và Đồng Nai, thương lái thu mua ở mức 144.500 đồng/kg sau khi điều chỉnh tăng thêm 500 đồng/kg.

Địa phương Giá thu mua (VND/kg) Biến động Đắk Lắk 146.500 +500 Lâm Đồng 146.500 +500 TP. Hồ Chí Minh 145.000 0 Gia Lai 144.500 +500 Đồng Nai 144.500 +500

Thị trường hồ tiêu trong nước duy trì đà tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 8/3

Giá tiêu thế giới duy trì ổn định

Trái ngược với đà tăng nhẹ tại Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu trên thị trường quốc tế theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) vào sáng 8/3 vẫn giữ trạng thái đi ngang. Tại Indonesia, giá tiêu đen Lampung niêm yết ở mức 6.953 USD/tấn và tiêu trắng Muntok đạt 9.262 USD/tấn. Các thị trường khác như Brazil và Malaysia cũng không ghi nhận biến động mới về giá.

Đối với mặt hàng tiêu xuất khẩu của Việt Nam, giá tiêu trắng vẫn duy trì ở mức 9.350 USD/tấn. Các loại tiêu đen loại 500 gr/l và 550 gr/l lần lượt giao dịch ở mức 6.600 USD/tấn và 6.800 USD/tấn. Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường hồ tiêu toàn cầu đang trong giai đoạn chờ đợi tín hiệu về sản lượng từ các quốc gia sản xuất lớn để xác lập xu hướng giá mới trong ngắn hạn.