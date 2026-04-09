Giá tiêu hôm nay 9/4/2026: Trong nước tăng 500 đồng

Khảo sát sáng 9/4, thị trường hồ tiêu nội địa ghi nhận đà tăng trở lại sau nhiều phiên đi ngang. Mức điều chỉnh phổ biến là 500 đồng/kg tại hầu hết các địa phương, đưa giá tiêu lên vùng 138.500 - 139.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Đắk Nông (khu vực Lâm Đồng), giá tiêu được nâng lên 139.500 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM), giá tiêu cũng tăng lên 139.000 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận mức 138.500 đồng/kg.

Thị trường nội địa đang có dấu hiệu phục hồi nhẹ, dù biên độ tăng chưa lớn. Sau giai đoạn trồi sụt liên tục đầu tháng 4, việc giá quay đầu tăng dù chỉ 500 đồng/kg cũng phản ánh tâm lý ổn định hơn của người bán và thương lái.

Giá tiêu thế giới ngày 9/4/2026

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu đen Indonesia duy trì ổn định ở mức 7.083 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 có giá 6.150 USD/tấn, tiêu đen Malaysia đạt 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen xuất khẩu tại Việt Nam đồng loạt tăng 100 USD/tấn, dao động trong khoảng 6.100 – 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l. Cụ thể:

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l): 6.100 USD/tấn, tăng 1,64%

Tiêu đen Việt Nam (550 g/l): 6.200 USD/tấn, tăng 1,61%

Giá tiêu trắng Việt Nam tăng 100 USD/tấn, lên mức 9.000 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đi ngang ở mức 9.331 USD/tấn và tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia không đổi ở mức 12.200 USD/tấn.

Thông tin xuất khẩu hồ tiêu Brazil

Theo thống kê của Comexstat, tháng 3/2026, xuất khẩu hồ tiêu Brazil đạt 11.568 tấn, kim ngạch 72,1 triệu USD. Con số này tăng 43,3% về lượng và 44,2% về giá trị so với tháng trước, đồng thời tăng 6,3% về lượng và 4,3% về giá trị so với cùng kỳ tháng 3/2025.

Các thị trường xuất khẩu chính của Brazil tháng 3/2026

Việt Nam: 2.630 tấn (chiếm 22,7%), giảm 39,0% so với cùng kỳ và giảm 16,9% so với tháng trước.

Ai Cập: 1.365 tấn (11,8%), tăng 255,5%.

UAE: 1.323 tấn (11,4%), tăng 96,0%.

Pakistan: 1.181 tấn (10,2%), tăng 4,8%.

Senegal: 896 tấn (7,7%), tăng 231,9%.

Đức: 753 tấn, tăng 269,1%.

Mexico: 495 tấn, tăng 272,2%.

Mỹ: 400 tấn, giảm 20,2% so với tháng 2/2026.

Xuất khẩu hồ tiêu Brazil quý I/2026

Tính chung 3 tháng đầu năm 2026, Brazil xuất khẩu 25.606 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 160,0 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng 10,9% và kim ngạch tăng 10,0%. So với cùng kỳ năm 2024, lượng tăng 39,6% và kim ngạch tăng 153,2%. Giá xuất khẩu bình quân duy trì ở mức 6.249 USD/tấn, giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Brazil trong quý I với 6.504 tấn, chiếm 25,4% nhưng giảm 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Pakistan vươn lên mạnh mẽ với 3.174 tấn, chiếm 12,4%, tăng 235,5%. UAE đạt 2.727 tấn (10,6%, tăng 39,3%). Ai Cập đạt 2.376 tấn (9,3%, tăng 92,9%). Mỹ đạt 1.351 tấn (5,3%, tăng 133,7%). Mexico (931 tấn, tăng 269,4%), Hà Lan (765 tấn, tăng 114,3%) và Pháp (572 tấn, tăng 294,5%) cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao.

Mặc dù xuất khẩu sang Việt Nam giảm mạnh, sự bứt phá tại các thị trường Pakistan, Trung Đông, châu Phi và Bắc Mỹ giúp tổng xuất khẩu hồ tiêu của Brazil trong quý I/2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Xu hướng đa dạng hóa thị trường của Brazil ngày càng rõ nét.