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Thị trường

Giá tiêu hôm nay 9/6/2026: Thị trường trong nước đi ngang, thế giới ổn định

Văn Khoa 09/06/2026 11:11

Giá tiêu hôm nay (9/6/2026): Tiếp tục ổn định, dao động từ 137.000 - 140.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Đắk Nông (nay sáp nhập vào Lâm Đồng) đạt 140.000 đồng/kg, thuận lợi cho nông dân.

Giá tiêu hôm nay 9/6/2026 tại các địa phương trọng điểm

Khảo sát sáng nay cho thấy, giá tiêu hôm nay 9/6/2026 tiếp tục đi ngang. Cụ thể:

  • Đắk Lắk: 140.000 đồng/kg
  • Đắk Nông (nay sáp nhập vào Lâm Đồng): 140.000 đồng/kg
  • Bà Rịa – Vũng Tàu (nay sáp nhập vào Tp. Hồ Chí Minh): 138.000 đồng/kg
  • Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai: 137.000 đồng/kg

Giá tiêu ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân và các thương lái trong giao dịch.

Tỉnh/Thành phốGiá thu mua (VNĐ/kg)Thay đổi so với hôm trước
Đắk Lắk140.000-
Đắk Nông (nay sáp nhập vào Lâm Đồng)140.000-
Bà Rịa – Vũng Tàu (nay sáp nhập vào Tp. Hồ Chí Minh)138.000-
Gia Lai137.000-
Bình Phước137.000-
Đồng Nai137.000-

Giá tiêu thế giới hôm nay 9/6/2026

  • Indonesia: 7.091 USD/tấn (tiêu đen)
  • Brazil ASTA 570: 6.025 USD/tấn
  • Malaysia ASTA: 9.350 USD/tấn
  • Việt Nam: 6.100 – 6.200 USD/tấn

Tiêu trắng cũng không có biến động, Việt Nam ở mức 9.000 USD/tấn.

Xuất khẩu gia vị của Ấn Độ giảm mạnh

Các chuyên gia cho biết, xung đột địa chính trị tại Tây Á khiến xuất khẩu gia vị của Ấn Độ giảm 33%, đặc biệt là hồ tiêu, nghệ, ớt. Lượng gia vị bị trì hoãn vận chuyển lên đến 77.117 tấn, gây thất thu hàng tỷ rupee.

Chính phủ Ấn Độ đã triển khai chương trình RELIEF để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu chịu tác động từ chi phí vận chuyển và rủi ro địa chính trị.

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              Giá tiêu hôm nay 9/6/2026: Thị trường trong nước đi ngang, thế giới ổn định
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