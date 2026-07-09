Thị trường Giá tiêu hôm nay 9/7/2026: Hồ tiêu trong nước bật tăng, xuất khẩu thế giới giữ giá Giá tiêu hôm nay 9/7/2026 ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg tại toàn bộ địa phương được khảo sát, giúp giá thu mua trong nước trở lại vùng 134.000 - 136.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng trở lại

Sau nhiều phiên ổn định, giá hồ tiêu trong nước sáng 9/7 đồng loạt đi lên. Tại các vùng sản xuất trọng điểm, thương lái tăng giá thu mua thêm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ, hiện thuộc Lâm Đồng, là hai khu vực có mức giá cao nhất, cùng đạt 136.000 đồng/kg. Đây cũng là vùng giá dẫn dắt thị trường nội địa trong phiên sáng nay.

Gia Lai giao dịch ở mức 135.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện thuộc TP. HCM, cũng tăng lên 135.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, giá tiêu đạt 134.000 đồng/kg. Dù phục hồi cùng xu hướng chung, mức giá này vẫn thấp hơn 1.000 - 2.000 đồng/kg so với các vùng còn lại.

Địa phương Giá thu mua Mức tăng Đắk Lắk 136.000 đồng/kg +1.000 đồng/kg Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) 136.000 đồng/kg +1.000 đồng/kg Gia Lai 135.000 đồng/kg +1.000 đồng/kg Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) 135.000 đồng/kg +1.000 đồng/kg Đồng Nai 134.000 đồng/kg +1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 9/7/2026 cho thấy thị trường nội địa đang có nhịp hồi sau khi rơi mạnh trong những ngày đầu tháng. Mức tăng đồng đều tại các địa phương cho thấy lực bán đã dịu lại, còn nhu cầu thu mua có tín hiệu tốt hơn.

Giá tiêu thế giới hôm nay 9/7: Chưa đổi so với phiên trước

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu thế giới kết thúc phiên gần nhất trong trạng thái ổn định. Các chủng loại tiêu đen và tiêu trắng chủ lực không ghi nhận thay đổi mới.

Tiêu đen thế giới giữ nguyên mặt bằng giá

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Lampung Indonesia được báo giá 7.121 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn.

Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA đạt 9.350 USD/tấn. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l ở mức 6.100 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 6.200 USD/tấn.

Loại tiêu đen Giá ngày 9/7 Lampung Indonesia 7.121 USD/tấn Brazil ASTA 570 5.900 USD/tấn Kuching Malaysia ASTA 9.350 USD/tấn Việt Nam 500 g/l 6.100 USD/tấn Việt Nam 550 g/l 6.200 USD/tấn

Tiêu trắng thế giới tiếp tục ổn định

Ở nhóm tiêu trắng, tiêu trắng Muntok Indonesia duy trì ở mức 9.253 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia ASTA đạt 12.250 USD/tấn, tiếp tục là mức cao nhất trong nhóm được cập nhật. Tiêu trắng Việt Nam ở mức 9.000 USD/tấn.

Loại tiêu trắng Giá ngày 9/7 Muntok Indonesia 9.253 USD/tấn Malaysia ASTA 12.250 USD/tấn Việt Nam 9.000 USD/tấn

Diễn biến đi ngang của giá tiêu thế giới cho thấy thị trường xuất khẩu vẫn đang chờ thêm tín hiệu mới. Dù vậy, giá nội địa tăng trở lại có thể tạo tâm lý tích cực hơn cho người trồng và doanh nghiệp thu mua.

Nguồn cung giảm hỗ trợ xu hướng tái cân bằng

Báo cáo mới của Ptexim cho biết ngành hồ tiêu đang trong quá trình tái cân bằng. Sự thay đổi này đến từ nguồn cung toàn cầu tiếp tục thu hẹp.

Các nước sản xuất chủ chốt như Việt Nam, Brazil và Indonesia đều ghi nhận sản lượng giảm do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Khi thời tiết bất lợi diễn ra thường xuyên hơn, sản lượng hồ tiêu tại nhiều vùng trồng lớn bị ảnh hưởng.

Ở chiều cầu, các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Đông đang phục hồi nhu cầu. Đây là điểm tựa quan trọng cho giá hồ tiêu trong bối cảnh tồn kho toàn cầu không còn dư thừa như trước.

Người mua quốc tế vẫn ưu tiên đơn hàng nhỏ

Dù nhu cầu có dấu hiệu phục hồi, khối lượng giao dịch thực tế vẫn còn khiêm tốn. Nhiều nhà nhập khẩu chưa vội mua xa mà chỉ chọn các đơn hàng giao ngay với quy mô nhỏ.

Tâm lý thận trọng xuất phát từ nhiều yếu tố. Rủi ro vận chuyển, biến động chính sách thuế quan, đồng USD mạnh và chi phí tài chính cao đều khiến người mua hạn chế tích trữ hàng tồn kho lớn.

Thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ giữa Mỹ và Iran giúp giảm nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn khá mong manh nên các doanh nghiệp chưa thể hoàn toàn yên tâm.

Cước container có thể tăng thêm 300 - 600 USD/TEU

Vận chuyển tiếp tục là một vấn đề lớn đối với xuất khẩu hồ tiêu. Do các rủi ro an ninh tại Biển Đỏ chưa được giải quyết, nhiều hãng tàu vẫn phải chuyển hướng qua Mũi Hảo Vọng.

Cùng với đó, năng lực vận chuyển container còn hạn chế khi các nhà nhập khẩu Mỹ đẩy mạnh gom hàng trước nguy cơ thay đổi chính sách thuế quan. Từ ngày 1/7, mức tăng cước chung và phụ phí mùa cao điểm dự kiến được áp dụng, khiến chi phí vận tải tăng thêm 300 - 600 USD/TEU.

Chi phí logistics tăng có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp xuất khẩu. Các đơn vị giao hàng trong giai đoạn cao điểm cần chủ động đặt chỗ container sớm để giảm rủi ro đội chi phí.

Giá tiêu hôm nay 9/7/2026 có thể còn biến động

Giá tiêu hôm nay 9/7/2026 trong nước đã phục hồi sau nhiều phiên đi ngang, nhưng xu hướng sắp tới vẫn phụ thuộc vào sức mua thực tế và diễn biến xuất khẩu. Nếu nhu cầu từ Mỹ, EU và Trung Đông tiếp tục cải thiện, giá nội địa có thêm cơ hội duy trì đà hồi phục.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt áp lực từ chi phí vận chuyển, đồng USD mạnh và tâm lý mua ngắn hạn của nhà nhập khẩu. Vì vậy, đà tăng hiện tại cần thêm sự xác nhận từ khối lượng giao dịch thực tế trong những phiên tiếp theo.