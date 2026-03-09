Giá tiêu hôm nay 9/3: Tăng nhẹ lên mức 146.500 đồng/kg Giá hồ tiêu trong nước ngày 9/3 đảo chiều tăng nhẹ 500 đồng/kg sau chuỗi phiên giảm liên tiếp. Tuy nhiên, áp lực từ nguồn cung vụ thu hoạch mới vẫn khiến mặt bằng giá thấp hơn so với tuần trước.

Giá tiêu trong nước ngày 9/3 ghi nhận nhịp điều chỉnh tăng nhẹ tại các vùng trồng trọng điểm. Theo khảo sát, giá giao dịch hiện dao động trong khoảng 144.500 – 146.500 đồng/kg, tăng trung bình 500 đồng/kg so với phiên trước đó.

Diễn biến giá tiêu trong nước ngày 9/3

Mức giá cao nhất thị trường hiện được ghi nhận tại Đắk Lắk và Đắk Nông. Trong khi đó, các khu vực như Gia Lai và Đồng Nai vẫn duy trì ở ngưỡng thấp hơn. Cụ thể:

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Đắk Lắk 146.500 +500 Đắk Nông 146.500 +500 Bà Rịa – Vũng Tàu 145.000 0 Gia Lai 144.500 +500 Đồng Nai 144.500 +500

Mặc dù có sự phục hồi nhẹ vào cuối tuần, nhưng tính chung cả tuần, thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm. So với tuần trước, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông đã giảm khoảng 1.500 đồng/kg, trong khi các khu vực khác ghi nhận mức giảm sâu hơn, lên tới 3.000 đồng/kg. Nguyên nhân được xác định là do nguồn cung từ vụ thu hoạch mới đang dần đổ ra thị trường, tạo áp lực lên giá bán khi nhu cầu thu mua chưa có sự bứt phá tương xứng.

Giá tiêu hôm nay tăng nhẹ trở lại sau chuỗi phiên điều chỉnh giảm

Thị trường quốc tế ghi nhận sự phân hóa

Trên thị trường thế giới, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn đang có sự biến động trái chiều. Tại Indonesia, giá tiêu đen xuất khẩu giảm 0,82% xuống còn 6.953 USD/tấn; tiêu trắng Muntok giảm nhẹ về mức 9.262 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen loại ASTA 570 giảm khoảng 125 USD/tấn, hiện giao dịch ở mức 6.050 USD/tấn. Ngược lại, giá tiêu của Malaysia vẫn duy trì ổn định. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu hiện đi ngang trong khoảng 6.400 – 6.500 USD/tấn tùy loại; giá tiêu trắng giữ vững ở mức 9.150 USD/tấn.

Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu hồ tiêu trong 2 tháng đầu năm 2026

Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho thấy một xu hướng đáng chú ý khi lượng nhập khẩu tiêu của Việt Nam tăng đột biến. Trong tháng 2/2026, Việt Nam đã nhập khẩu 6.207 tấn hồ tiêu, tăng tới 111,9% so với tháng 1/2026 và tăng 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, tổng lượng nhập khẩu đạt 10.888 tấn, với kim ngạch khoảng 61,3 triệu USD, tăng 129,4% về lượng so với cùng kỳ năm 2025. Ba nguồn cung lớn nhất cho thị trường Việt Nam hiện nay là Campuchia (4.970 tấn), Indonesia (2.515 tấn) và Brazil (2.402 tấn).

Dự báo nguồn cung toàn cầu tiếp tục thắt chặt

Theo phân tích từ giới chuyên gia, sản lượng hồ tiêu toàn cầu đang có xu hướng sụt giảm do tác động của thời tiết khắc nghiệt và chi phí canh tác tăng cao. Tại Việt Nam, sản lượng trong năm 2026 dự báo có thể giảm từ 15% đến 20% do thời tiết bất lợi trong giai đoạn thu hoạch.

Bên cạnh đó, lượng tồn kho từ các vụ trước đã cạn kiệt, lượng hàng chuyển sang năm 2026 chỉ còn khoảng 40.000 tấn. Hiện nay, dù đang vào vụ thu hoạch chính (kéo dài đến hết tháng 4), nhưng nhiều nông dân có tâm lý giữ hàng, chỉ bán ra một phần nhỏ để chi trả chi phí lao động và phân bón. Với nguồn cung hạn chế, thị trường hồ tiêu được kỳ vọng sẽ duy trì mặt bằng giá khả quan trong trung và dài hạn.