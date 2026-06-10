Thị trường Giá tiêu nay 10/6/2026 tăng trở lại: Cơ hội mới cho người trồng tiêu Giá tiêu hôm nay 10/6/2026 tăng thêm 1.000 đồng/kg, dao động từ 138.000 - 140.000 đồng/kg, phản ánh nhu cầu xuất khẩu hồi phục tích cực.

Giá tiêu hôm nay 10/6/2026 bao nhiêu tiền một kg?

Sáng ngày 10/6/2026, thị trường hồ tiêu trong nước ghi nhận diễn biến khởi sắc khi giá thu mua tăng thêm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Hiện giá tiêu dao động từ 138.000 đến 140.000 đồng/kg, trong đó Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất.

Chi tiết giá tiêu hôm nay tại các vùng trọng điểm

So với phiên trước, các địa phương Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai và Tp. Hồ Chí Minh đều điều chỉnh tăng giá.

Mức thu mua cụ thể gồm:

Đắk Lắk: 140.000 đồng/kg

Lâm Đồng: 140.000 đồng/kg

Tp. Hồ Chí Minh: 139.000 đồng/kg

Gia Lai: 138.000 đồng/kg

Bình Phước: 138.000 đồng/kg

Đồng Nai: 138.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu thế giới hôm nay thế nào?

Trong khi thị trường nội địa tăng nhẹ, thị trường quốc tế lại xuất hiện xu hướng trái chiều.

Giá tiêu đen Indonesia giảm còn 7.051 USD/tấn. Tiêu Brazil tiếp tục suy yếu về mức 5.950 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia vẫn duy trì mức giá cao nhất thế giới.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá xuất khẩu hiện chưa có biến động đáng kể và vẫn giữ ổn định quanh ngưỡng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Đông tăng tốc

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất hiện nay là sự phục hồi mạnh của thị trường Trung Đông.

Theo VPSA, lượng hồ tiêu nhập khẩu của khu vực này trong 4 tháng đầu năm 2026 tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, sản lượng nhập khẩu trong tháng 4 tăng vọt lên hơn 5.600 tấn.

Điều này phản ánh nhu cầu tiêu dùng đang hồi phục khi các tuyến vận tải biển và hoạt động logistics tại nhiều quốc gia vùng Vịnh dần ổn định trở lại.

Những yếu tố ảnh hưởng đến giá tiêu thời gian tới

Mặc dù nhu cầu xuất khẩu đang cải thiện, thị trường vẫn phải đối mặt với một số thách thức:

Các khoản phụ phí rủi ro và cước tàu biển vẫn duy trì ở mức cao do ảnh hưởng của tình hình an ninh khu vực Trung Đông.

Một số hãng tàu tiếp tục điều chỉnh hành trình nhằm tránh các khu vực nhạy cảm, khiến thời gian giao hàng kéo dài.

Các cảng biển tại Iran vẫn chịu ảnh hưởng từ các lệnh hạn chế quốc tế, gây khó khăn cho hoạt động nhập khẩu hồ tiêu.

Dự báo giá tiêu trong ngắn hạn

Với việc nhu cầu nhập khẩu từ Trung Đông tăng mạnh, nguồn cung nội địa không còn quá dồi dào và giá xuất khẩu giữ ở mức ổn định, thị trường hồ tiêu được dự báo sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao.

Giá tiêu nay 10/6/2026 vì vậy được xem là tín hiệu tích cực cho cả người nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu trong giai đoạn giữa năm.