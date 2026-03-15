Thị trường Giá tiêu ngày 15/3 tăng lên mức 146.500 đồng/kg, thị trường nội địa ghi nhận phục hồi Giá hồ tiêu trong nước ngày 15/3 tăng từ 1.500 đến 2.500 đồng/kg, đạt mức cao nhất tại Đắk Nông trong khi giá xuất khẩu trên thị trường quốc tế ổn định.

Giá hồ tiêu trong nước ngày 15/3 ghi nhận mức tăng đồng loạt tại các vùng trồng trọng điểm, dao động trong khoảng 143.500 – 146.500 đồng/kg. So với ngày trước đó, giá thu mua tăng thêm từ 1.500 – 2.500 đồng/kg, phản ánh xu hướng phục hồi của thị trường khi nhu cầu thu mua tăng trở lại sau giai đoạn điều chỉnh.

Chi tiết biến động giá tiêu tại các địa phương ngày 15/3

Theo khảo sát thị trường, Đắk Nông hiện là địa phương ghi nhận mức giá thu mua cao nhất cả nước. Cụ thể diễn biến giá tại các khu vực như sau:

Địa phương Giá thu mua (VND/kg) Biến động (VND/kg) Đắk Nông 146.500 +2.500 Đắk Lắk 146.000 +2.000 Bà Rịa – Vũng Tàu 144.500 +1.500 Đồng Nai 144.000 +2.000 Gia Lai 143.500 +1.500

Diễn biến này cho thấy thị trường hồ tiêu trong nước đang có dấu hiệu phục hồi khi nhu cầu thu mua tăng trở lại sau giai đoạn điều chỉnh.

Đắk Lắk thiếu hụt nhân công trong cao điểm thu hoạch

Bên cạnh biến động về giá, các vùng trồng tiêu tại Tây Nguyên đang đối mặt với thách thức về nhân lực. Tại Đắk Lắk, nhiều vườn tiêu bước vào giai đoạn chín rộ nhưng chủ vườn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người thu hái. Tình trạng này dẫn đến nguy cơ tiêu rụng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và quá trình chăm sóc cây cho vụ kế tiếp.

Nguyên nhân chính được xác định là do phần lớn lao động trẻ tại địa phương đã chuyển dịch sang các khu công nghiệp hoặc làm việc tại các thành phố lớn. Hiện nay, lực lượng lao động thời vụ chủ yếu là người trên 50 tuổi. Đắk Lắk là một trong những địa phương có diện tích hồ tiêu lớn nhất cả nước với khoảng 29.000 ha, tập trung tại các huyện Cư M’gar, Krông Năng và Ea H’Leo.

Thị trường hồ tiêu quốc tế ổn định

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu nhìn chung giữ mức ổn định, chỉ ghi nhận điều chỉnh nhẹ tại Indonesia. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia giảm 0,21%, xuống còn 7.014 USD/tấn. Tiêu trắng Muntok của quốc gia này cũng giảm 19 USD/tấn, đạt 9.287 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu duy trì ổn định trong khoảng 6.300 – 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l. Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam đứng ở mức 9.050 USD/tấn. Tại các thị trường khác, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 chào bán ở mức 6.100 USD/tấn và tiêu đen Malaysia đạt 9.100 USD/tấn.