Giá tiêu ngày 5/6: Trong nước tăng lên 140.000 đồng/kg, nguồn cung toàn cầu thắt chặt Giá hạt tiêu nội địa hôm nay ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, dao động từ 137.000 đến 140.000 đồng/kg trong bối cảnh nguồn cung thế giới thấp và nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu phục hồi.

Thị trường hạt tiêu trong nước ngày 5/6 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với mức giá cao nhất chạm mốc 140.000 đồng/kg. Theo ghi nhận, sự phục hồi của nhu cầu tiêu thụ toàn cầu đang tạo áp lực lên nguồn cung vốn đang ở mức thấp tại các quốc gia sản xuất trọng điểm.

Diễn biến giá tiêu xuất khẩu trên thị trường quốc tế

Trái ngược với đà tăng trong nước, giá tiêu xuất khẩu tại một số thị trường quốc tế vừa ghi nhận sự điều chỉnh giảm từ Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC). Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm 0,59%, xuống còn 7.091 USD/tấn. Tương tự, tiêu trắng Muntok cũng giảm 0,6%, hiện giao dịch ở mức 9.151 USD/tấn.

Tại các thị trường khác, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì ở mức 6.025 USD/tấn. Malaysia giữ nguyên giá tiêu đen Kuching ASTA ở mức 9.350 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở mức 12.250 USD/tấn. Riêng Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt đứng ở mức 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn; tiêu trắng xuất khẩu chốt tại 9.000 USD/tấn.

Loại hạt tiêu Giá cả (USD/tấn) Thay đổi (%) Tiêu đen Lampung - Indonesia 7.091 -0,59 Tiêu trắng Muntok - Indonesia 9.151 -0,60 Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.025 - Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA 9.350 - Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.250 - Tiêu đen loại 500 g/l Việt Nam 6.100 - Tiêu đen loại 550 g/l Việt Nam 6.200 - Tiêu trắng Việt Nam ASTA 9.000 -

Nguồn cung thắt chặt tại các vùng trồng trọng điểm

Vụ thu hoạch hạt tiêu đã kết thúc tại Việt Nam, Brazil và Ấn Độ với những kết quả trái ngược. Tại Việt Nam và Ấn Độ, sản lượng tiếp tục suy giảm do tác động tiêu cực của thời tiết. Mưa lớn kéo dài trong giai đoạn ra hoa và thu hoạch đã làm giảm đáng kể năng suất. Đặc biệt tại các khu vực sản xuất của Ấn Độ, độ ẩm cao còn dẫn đến tình trạng sâu bệnh bùng phát mạnh.

Đáng chú ý, sản lượng tiêu của Việt Nam năm 2026 ước tính đạt khoảng 155.000 tấn sau khi hoàn tất thu hoạch vào cuối tháng 4. Đây là mức sản lượng thấp so với giai đoạn hoàng kim trước đây, phản ánh thực trạng diện tích trồng không còn mở rộng do chi phí sản xuất tăng cao và biến động giá cả trong những năm qua.

Ngược lại, Brazil ghi nhận một vụ mùa tích cực nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Sản lượng của quốc gia này dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2026, tiếp tục củng cố vai trò nhà cung cấp quan trọng cho thị trường toàn cầu. Trong khi đó, Indonesia dự kiến sẽ bắt đầu vụ thu hoạch chính sau hơn một tháng nữa với triển vọng khả quan về sản lượng nhờ thời tiết ổn định hơn.

Dự báo triển vọng thị trường toàn cầu năm 2026

Theo dự báo từ các chuyên gia kinh tế, sản lượng tiêu toàn cầu vào năm 2026 ước đạt khoảng 530.000 tấn, giảm nhẹ 1% so với năm 2025. Sự sụt giảm nguồn cung từ Việt Nam và Ấn Độ là nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng này, dù Brazil và Indonesia có dấu hiệu phục hồi.

Sự kết hợp giữa nguồn cung thấp và nhu cầu tiêu thụ đang dần hồi phục có thể sẽ tiếp tục giữ giá hạt tiêu ở mức cao trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sự biến động của tỷ giá và chi phí vận tải quốc tế vẫn là những yếu tố rủi ro cần được các doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo dõi chặt chẽ.