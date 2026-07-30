Thị trường Giá tiêu thế giới cuối tháng 7 phân hóa, giá trong nước tiếp tục đi ngang Giá tiêu ngày 30/7/2026 chưa có biến động mới tại các vùng trọng điểm. Trên thị trường quốc tế, Indonesia đi lên nhưng nhiều nước sản xuất vẫn giảm nhẹ.

Lâm Đồng giữ mức cao nhất 142.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu trong nước bước sang ngày 30/7 với trạng thái ổn định. Các doanh nghiệp và đại lý thu mua trong khoảng 139.000–142.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó.

Tại Lâm Đồng, giá tiêu đạt 142.000 đồng/kg, cao nhất trong nhóm địa phương được khảo sát. Đắk Lắk giữ mức 141.000 đồng/kg, thấp hơn Lâm Đồng 1.000 đồng/kg.

TP.HCM, Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 139.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa địa phương cao nhất và thấp nhất hiện là 3.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá bình quân cả nước đạt khoảng 140.000 đồng/kg. Sau đợt tăng vào ngày 27 và 28/7, thị trường đã đi ngang liên tiếp trong các ngày 28, 29 và 30/7.

Đối với xuất khẩu, tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l giữ mức 6.050 USD/tấn. Loại 500 g/l đạt 5.970 USD/tấn, còn tiêu trắng Việt Nam ASTA được báo giá 8.250 USD/tấn.

Người đọc có thể xem chi tiết giá tại từng địa phương, biểu đồ và lịch sử các phiên gần nhất ở chuyên trang giá tiêu hôm nay.

Indonesia đi ngược xu hướng của nhiều thị trường

Báo cáo của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cho biết thị trường toàn cầu có sự phân hóa trong tuần thứ tư của tháng 7. Giá tăng tại Indonesia nhưng giảm nhẹ ở Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Việt Nam và Brazil.

Tại Indonesia, cả giá tiêu nội địa và xuất khẩu đều đi lên trong tuần trước. Đồng Rupiah tăng khoảng 1% so với USD đã tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và cải thiện tâm lý của các bên tham gia thị trường.

Tiêu đen Indonesia loại Lampung ASTA hiện được báo giá khoảng 6.823 USD/tấn, quy đổi tương đương khoảng 180.912 đồng/kg. Tiêu trắng Indonesia loại Muntok có giá khoảng 9.404 USD/tấn.

Ấn Độ lại ghi nhận mức giảm nhẹ so với tuần trước. Dù giá điều chỉnh, giao dịch vẫn duy trì ổn định nhờ cung và cầu không xuất hiện chênh lệch lớn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen nội địa giảm nhẹ, còn các mặt hàng khác ít biến động. Giá tiêu đen Malaysia ASTA đạt khoảng 9.300 USD/tấn; tiêu trắng Malaysia ASTA lên tới 12.200 USD/tấn, cao nhất trong nhóm được thống kê.

Sri Lanka cũng có diễn biến tương tự với giá nội địa giảm nhẹ. Thị trường nước này chưa xuất hiện áp lực bán lớn, nguồn cung và hoạt động mua hàng vẫn giữ trạng thái tương đối cân bằng.

Nguồn hàng Việt Nam hạn chế nhưng giá vẫn giảm

Giá tiêu nội địa và xuất khẩu Việt Nam giảm trong tuần trước, theo IPC. Diễn biến này xuất hiện dù nguồn cung trong nước đang hạn chế và lượng hàng nắm giữ trong dân không còn nhiều như giai đoạn chính vụ.

Nhu cầu mua phục vụ xuất khẩu vẫn là lực hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, doanh nghiệp có xu hướng giao dịch thận trọng khi giá tại một số thị trường lớn chưa hình thành xu hướng tăng rõ ràng.

Brazil cũng trải qua tuần giảm thứ hai liên tiếp. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 đang có giá khoảng 5.700 USD/tấn, thấp hơn tiêu đen Việt Nam và Indonesia.

Tại Campuchia, giá tiêu đen hầu như không thay đổi. Giá tiêu trắng Trung Quốc cũng chỉ dao động nhẹ, phản ánh thị trường đang chờ thêm tín hiệu mới từ nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ.

Các nước nhập khẩu chủ động mở rộng nguồn cung

Từ tháng 1 đến tháng 5/2026, Bahrain đã nhập khẩu 195 tấn hồ tiêu. Trong số này, UAE cung cấp 102 tấn, tương đương hơn 52% tổng lượng nhập khẩu.

Bahrain còn mua hồ tiêu từ Việt Nam, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico. Cơ cấu nhập khẩu này cho thấy quốc gia Trung Đông đang chủ động mở rộng danh sách nhà cung cấp để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Chiến lược đa dạng hóa giúp giảm rủi ro khi một thị trường gặp gián đoạn sản xuất, vận chuyển hoặc biến động giá. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều quốc gia nhập khẩu áp dụng trong bối cảnh chi phí logistics và thời tiết khó dự đoán.

Thị trường hồ tiêu trong thời gian tới có thể tiếp tục giằng co. Nguồn cung toàn cầu được đánh giá ổn định, song tỷ giá, chi phí sản xuất, lao động và tiến độ mua hàng xuất khẩu có thể tạo ra những nhịp biến động cục bộ.