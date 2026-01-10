Giá treo CPU HyperWork CPH01: Giải pháp lắp đặt linh hoạt, hỗ trợ xoay 360 độ chịu tải 10 kg HyperWork CPH01 sở hữu khung thép chịu tải 10 kg, tích hợp khớp xoay 360 độ giúp bảo vệ dây cáp cho bàn nâng hạ và tương thích đa dạng kích cỡ thùng máy PC.

Giá treo CPU HyperWork CPH01 là phụ kiện công nghệ chuyên dụng dùng để cố định và nâng thùng máy PC lên khỏi sàn nhà, phục vụ nhu cầu tối ưu hóa không gian làm việc hiện đại. Thiết bị giải quyết triệt để các rủi ro vật lý như va đập, tích tụ bụi bẩn hoặc ẩm mốc thường gặp khi đặt máy dưới sàn, đồng thời hỗ trợ vận hành tối ưu cho các hệ thống bàn làm việc nâng hạ thông minh.

HyperWork ra mắt giá treo CPU CPH01

Cơ chế lắp đặt kép và khả năng bảo vệ hệ thống bàn nâng hạ

HyperWork CPH01 được phát triển với cơ chế lắp đặt hai trong một linh hoạt. Người dùng có thể bắt vít cố định giá treo trực tiếp dưới gầm bàn hoặc gắn chặt lên mảng tường cạnh khu vực làm việc. Phương án treo tường mở ra giải pháp cho các loại bàn làm việc bằng kính, mặt đá hoặc các mặt bàn quá mỏng không đáp ứng điều kiện khoan bắt vít chịu lực.

Sản phẩm có thiết kế lắp đặt linh hoạt

Đặc biệt đối với người sử dụng bàn nâng hạ, việc đặt case PC trên sàn thường khiến hệ thống dây cáp bị căng cứng hoặc tuột jack kết nối mỗi khi thay đổi độ cao. Khi trang bị CPH01, thùng máy tính sẽ di chuyển đồng bộ theo phương thẳng đứng cùng mặt bàn, giữ cho toàn bộ dây nguồn, dây màn hình và thiết bị ngoại vi luôn ở trạng thái ổn định, loại bỏ nguy cơ giật đứt hay rơi vỡ linh kiện.

Khớp xoay 360 độ và khả năng tương thích nhiều kích thước case

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý trên HyperWork CPH01 là hệ thống trục xoay hỗ trợ xoay tự do 360 độ. Thiết kế này giúp người dùng dễ dàng đổi hướng case để tiếp cận cụm cổng I/O phía sau bo mạch chủ mà không cần cúi người hay dịch chuyển toàn bộ bàn làm việc. Kể cả tại các không gian hẹp có thanh giằng bàn cản trở, cơ chế này vẫn cho phép xoay chéo một góc đủ rộng để cắm nhanh dây mạng hoặc thiết bị USB.

HyperWord CPH01 hỗ trợ xoay tự do 360 độ

Khung kim loại của giá treo có thể điều chỉnh đa hướng với dải chiều cao từ 30 đến 53,3 cm và chiều sâu từ 8,8 đến 20,3 cm. Nhờ biên độ tùy biến rộng, thiết bị tương thích tốt với nhiều quy chuẩn vỏ case máy tính hiện nay, từ các dòng thùng máy văn phòng siêu mỏng (Slim/SFF), máy mini cho đến thùng máy Mid-Tower tiêu chuẩn.

Kết cấu thép sơn tĩnh điện và độ bền chịu tải

Để đảm bảo nâng đỡ an toàn các bộ máy tính chơi game hoặc đồ họa có trọng lượng lớn, HyperWork sử dụng chất liệu thép dày phủ sơn tĩnh điện cho CPH01. Cấu trúc kim loại vững chắc này đem lại khả năng chịu tải trọng tối đa lên đến 10 kg, giảm thiểu hiện tượng biến dạng hoặc cong vênh qua thời gian dài nâng đỡ liên tục.

Sản phẩm có thiết kế bền bỉ

Bên cạnh yếu tố chịu lực, việc đưa case PC lên cao còn tạo khoảng thoáng rộng rãi dưới gầm bàn, giúp quy trình lau dọn phòng làm việc dễ dàng hơn và ngăn chặn nguy cơ chập cháy do nước tràn trên mặt sàn.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của HyperWork CPH01

Thông số Chi tiết kỹ thuật Thương hiệu HyperWork Mã sản phẩm CPH01 Chất liệu Thép phủ sơn tĩnh điện Tải trọng tối đa 10 kg Phạm vi chiều cao hỗ trợ 30 - 53,3 cm Phạm vi chiều sâu hỗ trợ 8,8 - 20,3 cm Khả năng điều chỉnh Xoay tự do 360 độ Phương thức lắp đặt Gắn dưới gầm bàn hoặc bắt tường Giá niêm yết 519.000 đồng Chế độ bảo hành 36 tháng chính hãng

Sản phẩm hiện được phân phối chính hãng với mức giá 519.000 đồng kèm chế độ bảo hành 36 tháng, là trang bị thực dụng cho người dùng cần bảo vệ phần cứng và hoàn thiện góc làm việc khoa học.